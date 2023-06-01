¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×¥ì¥Ó¥åー¡ØÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¼ç¿Í¸øµ¡¤¬HG¤ËÅÐ¾ì¡ªÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¶Ã°Û¤Î¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇºÆ¸½
Á¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤ÎÁõ¹Ã¤¬°õ¾ÝÅª¤Êµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¡ÂÎ¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ë¡ØÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡ÙÅÐ¾ìµ¡ÂÎ¤¬¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×¤È¤·¤Æ12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç·¿ÉðÁõ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸µÁÄ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó
¡¡¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×¤Ï¡¢¡ØÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ëー¥Ñー¤Ç¤¹¡£Á°ºî¡ØÂè3¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿°ÛÀ±¿ÍÀªÎÏ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃÏµåÏ¢Ë®·³¤¬³«È¯¤·¤¿ËÜµ¡¤Ï¡¢¡ØÂè4¼¡¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡Ù¤ÇÂ¿Âç¤ÊÀï²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë·Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥È¡×¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¸å·Ñµ¡¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹ー¥Ñー·Ï¤Î¼ç¿Í¸øµ¡¡Ö¥°¥ë¥ó¥¬¥¹¥È¡×¤È¤ÏÂÐ¤ò¤Ê¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ¡¤¬ÁõÈ÷¤¹¤ë¡Ö¥í¥·¥å¥»¥¤¥Ðー¡×¡¢¡Ö¥êー¥×¡¦¥¹¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ëー¥Ñー¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÉðÁõ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç·¿ÉðÁõ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×¤âÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ¾¼ê»ý¤Á¤Ç¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥å¥»¥¤¥Ðー¤È¥êー¥×¡¦¥¹¥é¥Ã¥·¥ãー¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤Î³°Áõ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¥Ã¥È
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤ÏHG¥·¥êー¥º¤é¤·¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È²ÄÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥åー¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹7¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-II¡×¤«¤éÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥Ä¤Îºà¼Á¤Ï¤Û¤ÜPS¤Ç¡¢°ìÉô´ØÀá¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Ë¤ÏABS¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¥é¥ó¥Êー¤ÏÂ¿¿§À®·Á¥é¥ó¥Êー¤Ç¡¢Æ¬Éô³°Áõ¤ä³ÆÉô¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¤ÎÁõ¹Ã¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
B¥é¥ó¥Êー¤Ï¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥óMk-II¡×¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬Î®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C1¥é¥ó¥Êー¡¢H¥é¥ó¥Êー¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ëー¥Ñー¶¦ÄÌ¥é¥ó¥Êー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
L1¥é¥ó¥Êー¤Ï´ØÀá¥Ñー¥Ä¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×ËÜÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
L2¥é¥ó¥Êー¤Ï´ØÀá¥Ñー¥Ä¤ÎÂ¾¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
M1¡¢M2¥é¥ó¥Êー¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤Î³°Áõ¥Ñー¥Ä¤ò¹½À®¤·¡¢ÀâÌÀ½ñ¤Ç¤ÏM¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M2¥é¥ó¥Êー¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÀâÌÀ½ñ¤Ç¤ÏM¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
O1¥é¥ó¥Êー¤ÏËÜÂÎ¥¤¥¨¥íーÉôÊ¬¤ò¹½À®¤·¡¢O2¥é¥ó¥Êー¤Ï¡Ö¥êー¥×¡¦¥¹¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹7¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥ãー¥×¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ëÆ¬Éô¥Ñー¥Ä
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬15ºÐ°Ê¾å¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¡¢Àí¤Ã¤¿²Õ½ê¤Î°ÂÁ´¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¥ª¥ß¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥µーÉô¤ä¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¤¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÉÁõ¤â¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¡£¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¤¤ä¥»¥ó¥µーÎà¤ò¹½À®¤¹¤ëÆâÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ëÀ®·Á¤Ç¤¹¡£
Æ¬Éô¤Ï¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¨¥íー¤Î¿§Ê¬¤±¤òºÇ¾®¥Ñー¥Ä¿ô¤ÇºÆ¸½¤·¤¿Æ¹ÂÎ¥Ñー¥Ä
¡¡Æ¹ÂÎ¥Ñー¥Ä¤Î¹½Â¤¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°À®»þ¤Ë³ÆÉô¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥À¥¯¥È¤ä¶ßÉôÊ¬¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¥Ñー¥Ä¤Ç¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢º¹¤·¿§¤È¤Ê¤ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥Ñー¥Ä¤òÆâÉô¥Õ¥ìー¥à¤ò·ó¤Í¤ë¥Ñー¥Ä¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç¤ÎÆ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¤ÎÆ¹ÂÎ¥Ñー¥Ä¡£¥¤¥¨¥íー¥Ñー¥Ä¤ÏÆâÉô¥Õ¥ìー¥à¤ò·óÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¹ÂÎ³ÆÉô¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÆâÉô¤Ç°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
3¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤ÈÆó½Å´ØÀá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÏÓÉô¥Ñー¥Ä
¡¡ÏÓÉô¤Ë¤Ï¡¢³«¤¼ê¡¢°®¤ê¼ê¡¢Éð´ï»ý¤Á¼ê¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éª´ØÀá¤âÆó½Å´ØÀá¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÆ°°è¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÏÓÉô¥Ñー¥Ä¡£¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎàÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿ÏÓÉô¥Ñー¥Ä¡£¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Î¹ÃÉôÊ¬¤Ï³«¤¼ê¤ÈÉð´ï»ý¤Á¼ê¤Ç·óÍÑ¤Ç¤¹¡£
Éª´ØÀá¤ÏÆó½Å´ØÀá¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
º¸ÏÓ¤âÆ±¤¸¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ç¤¹¡£
»°½Å´ØÀá¤Ç²ÄÆ°°è¤¬Âç¤¤¤µÓÉô¥Ñー¥Ä
¡¡µÓÉô¤ÏÉ¨´ØÀá¤¬»°½Å´ØÀá¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÂÀ¤â¤â¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£µÓÉô¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥¤¥¨¥íー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Î²Õ½ê¤â´Þ¤á¡¢¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥íーÉôÊ¬¤Î¥À¥¯¥ÈÆâÉô¤Ï¡¢¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎµÓÉô¥Ñー¥Ä¡£Â¼ó´ØÀá¤Î°ìÉô°Ê³°¤Ïº¸±¦¶¦ÄÌ¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿µÓÉô¥Ñー¥Ä¡£¥¤¥¨¥íーÉôÊ¬¤Î¥À¥¯¥ÈÆâÉô¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
É¨´ØÀá¤Ï»°½Å´ØÀá¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
µÓÉô¤âÏÓÉô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î·Á¾õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥«ー¥È¤Îº¸±¦ÆÈÎ©¡¢°ìÂÎ²ÄÆ°¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¹øÉô¥Ñー¥Ä
¡¡¹øÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥«ー¥È¤Î²ÄÆ°¤¬º¸±¦ÆÈÎ©²ÄÆ°¡¢º¸±¦°ìÂÎ²ÄÆ°¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º¸±¦ÆÈÎ©²ÄÆ°¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥«ー¥È¤ÎÀÜÂ³Éô¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¹øÉô¥Ñー¥Ä²¼Éô¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹ÀÜÂ³¹¦¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¤Î¹øÉô¥Ñー¥Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥«ー¥È¤Ï¥æー¥¶ー¤Î¹¥¤ß¤ÇÀÚÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥å¥»¥¤¥Ðー¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢ー¥Þー¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥«ー¥È¤ÏÆÈÎ©²ÄÆ°¤ÇÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÉô¤¬¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¼«Í³¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢´ðÉô¤Ë¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÆÉô¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥·ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î´ðÉô¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¼«Í³¤Ë²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÁÇÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤ÏÁ´¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£³ÆÉô¥Ñー¥Ä¤ÎÀÜÂ³¤Ï¸Ô´ØÀá¤È¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¼´ÀÜÂ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ²½Á°¤Î¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×¡£¸Ô´ØÀá¤È¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¼´ÀÜÂ³¤Ç¤¹¡£
³Æ¥Ñー¥Ä¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤Î¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×ËÜÂÎ¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ç¡ÖHG ¥Ò¥å¥Ã¥±¥Ð¥¤¥ó(PTX-08R)¡×ËÜÂÎ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÉÕÂ°ÉðÁõ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
