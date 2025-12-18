¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢WBC¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÊüÁ÷¤Ë»ä¸«¡Ö¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉÏË³¿ÍÎ¥¤ì¡Ù¤Î»þÂå¡£¡£¡£¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡ÖNetflix¡×¤¬17Æü¡¢Á´47»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¿²èÊüÁ÷¤ò´Þ¤á¤ÆÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â´ÑÀïÍÎÁ¤Î»þÂå¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¸«¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¥½¥·¥ã¥²¤È°ì½ï¤Ç¡Ø¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤¬»Ù½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ù¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÉÏË³¿Í¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âµ¤·Ú¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉÏË³¿ÍÎ¥¤ì¡Ù¤Î»þÂå¡£¡£¡£¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£