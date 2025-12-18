この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「これがダメならこの子達はどうしたらいいのか？」“立ちんぼ”少女たちの行き着く先は…懲役太郎氏が語る救済の困難さ

チャンネル情報

この番組は私の意見や考えを述べるチャンネルです。それぞれの意見や主張があるならば、自身のチャンネルで持論を展開して下さい。尚、私の番組の引用は許可します。また私も含め他の方が不快に感じるコメントを入れた場合は、当事者を特定して当チャンネルから排除いたします