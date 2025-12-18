懲役太郎「これは人災だ」個室サウナ夫婦死亡をめぐり断罪
懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で「【ヤバすぎ】個室サウナに閉じ込められ夫婦死亡」と題した動画を公開。東京・赤坂の会員制個室サウナで夫婦が死亡したを件を取り上げ、施設の安全管理体制を「人災」と厳しく批判した。
動画で懲役太郎氏は、この悲劇的な事故を「想像するだけで背筋が凍る」と語り、その詳細を解説。事故の原因が、サウナ室のドアノブが内側と外側の両方で外れ、夫婦が室内に閉じ込められたことにあると指摘した。
懲役太郎氏は、サウナ室のドア構造そのものに根本的な問題があったのではないかと疑問を呈する。同氏は、緊急時に誰でも容易に脱出できるよう「（内側から）開けて押すしかないものでないといけない」と述べ、本来サウナのドアは内側から押すだけで開く単純な構造であるべきだと力説。事故が起きた施設で採用されていた「回す式」のドアノブについて、「鍵なんてかかる必要がない」と、その仕様自体が安全性を軽視していると断じた。
さらに、もう一つの安全策であるはずの非常ボタンも機能していなかったという報道に言及。「非常ボタンの電源が入ってなかったって話もありますからね」と述べ、二重三重の安全不備が重なった可能性を指摘した。これらの状況から、懲役太郎氏は「これは人災だ」「責任は100%運営側にある」と断罪。昨今のサウナブームに乗り、安全管理への認識が不十分なまま安易にビジネスを始めた結果、このような悲劇が起きたのではないかと自身の見解を示し、事業者に徹底した安全対策を求めた。
