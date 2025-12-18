外為サマリー：１５５円８０銭前後で推移、重要イベント控え持ち高調整の動きも 外為サマリー：１５５円８０銭前後で推移、重要イベント控え持ち高調整の動きも

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円８１銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円００銭前後と同８０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時頃に１５５円５０銭近辺で推移していたが、その後は午前１０時４０分頃に１５５円７０銭前後まで上昇。午後にかけもみ合いが続き、午後２時３０分以降、再び値を上げた。今晩は米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されるほか、明日は日銀金融政策決定会合の結果が発表される。重要イベントの発表を控え、様子見姿勢も強まるなか、１５５円台後半での持ち高調整の売買が続いている様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７４５ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







