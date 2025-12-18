オルテガ

株式会社ヌルは、カメラマン向けのレザーシューズ「ガイア」「マッシュ」「オルテガ」を12月19日（金）に発売する。

「カメラマンの足元をスマートに！」をコンセプトとする「MOUTH FOOTWEAR」ブランドの製品。革靴の外観とスニーカーの履き心地を兼ね備え、「撮影現場対応レザーシューズ」として開発された。

ソールには、ワーク&ミリタリー由来のリップル形状を採用。凹凸のある構造により、濡れた路面やスタジオ内でも安定したグリップ力を発揮する。

天然皮革のアッパーと高反発クッションのインソールを組み合わせることで、靴としての基本性能と歩行時の快適性を確保している。

モデルは、式典などフォーマルな環境でも使えるプレーントゥの「ガイア」、アウトドア利用などカジュアルなチロリアンの「マッシュ」、ひもがなく脱ぎ履きがしやすいローファーの「オルテガ」の3種類。いずれも、25cm、26cm、27cm、28cmを展開する。価格はいずれも1万8,700円。

プレーントゥの「ガイア」

チロリアンの「マッシュ」

ローファーの「オルテガ」