住宅ローン“変動金利”のまま繰り上げ返済するか、“固定金利に乗り換えて返済期間を短縮するか”で迷う同僚。金利上昇局面で優先すべきはどっち？

変動金利と固定金利の基本的な違い

変動金利の最大のメリットは、当初金利が低く、返済開始時の負担を抑えられる点です。その分、手元資金に余裕を持たせやすく、繰り上げ返済との相性もいいといえます。一方で、将来的に金利が上昇すれば、返済額が増えるリスクを常に抱えることになります。

固定金利は、変動金利よりも金利水準は高めですが、返済期間中の金利と返済額が確定します。将来の金利動向に左右されないため、家計管理がしやすく、精神的な安心感を得られる点が特徴です。

独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン利用者の実態調査によると、約8割の人が変動型の金利を選んでいます。



「どちらが得か」では判断できない時代に

金利上昇局面になると、「変動は危険」「固定にすべき」といった単純な議論が目立ちます。しかし実際には、住宅ローンの判断は金利水準だけで決められるものではありません。

重要なのは、金利が上がったときに家計がどこまで耐えられるのか、将来の収入や支出の変化をどこまで想定できているのかという点です。目先の損得ではなく、長期間にわたる返済を無理なく続けられるかどうか。この視点を欠いたまま選択すると、後悔につながりやすくなります。



変動金利のまま「繰り上げ返済」を優先する場合

金利上昇局面でも、まだ変動金利が固定金利より低い水準にある場合は、繰り上げ返済を優先する選択肢があります。元本を早めに減らすことで、将来の利息負担を軽減できるためです。

特に、収入が安定しており、手元資金にある程度の余裕がある場合は、繰り上げ返済による効果は高くなります。ただし、金利が想定以上に上昇した場合、返済額そのものが増えるリスクは残るため、「返せるうちに返す」という意識が重要になります。



固定金利に乗り換えて「返済期間短縮」を選ぶ場合

一方、今後も金利が上昇していく可能性を重視するのであれば、固定金利への借り換えを検討する価値があります。金利が確定することで、将来の返済計画が立てやすくなり、長期的な家計の見通しが安定します。

特に、教育費や老後資金など、今後まとまった支出が見込まれる家庭では、「返済額が読める安心感」は大きなメリットです。返済期間を短縮すれば、総支払額の増加も抑えられます。



金利上昇局面で優先すべき考え方とは

結論として、金利上昇局面で最も優先すべきなのは「リスク許容度」と「家計の余力」を明確にすることです。多少の金利変動を受け入れられ、積極的に繰り上げ返済ができるのであれば、変動金利を生かす選択も合理的です。

一方で、将来の不確実性に不安を感じるのであれば、固定金利に切り替えてリスクを抑える判断も十分に正解といえます。

住宅ローンに「万人にとっての正解」はありません。同僚に助言するなら、「どちらが得か」ではなく、「どちらが安心して続けられるか」という視点を持つことが、金利上昇時代を乗り切るための最も現実的なアドバイスになるでしょう。



出典

独立行政法人住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー