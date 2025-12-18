日本航空（JAL）は、国内線の当日アップグレードと空港空席待ちの対象者を、JALマイレージバンク会員のみにきょう12月18日搭乗分から変更する。

当日アップグレードと空港空席待ちは、搭乗日の出発3時間前から20分前まで、公式ウェブサイトやアプリから申し込みができる。満席の場合には空席待ちとして受け付ける。

当日アップグレードの対象運賃は、フレックス、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバー、株主割引、プロモーション、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引、JAL国内線特典航空券、JALカード navi割引、どこかにマイル、個人包括旅行運賃。

料金は路線に応じて異なり、普通席からクラスJは1,100円から3,300円、普通席からファーストクラスは12,100円から15,400円、クラスJからファーストクラスは9,900円もしくは12,100円となる。

空港空席待ちの対象運賃は、フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、株主割引、離島割引、特定路線離島割引。

12月1日搭乗分からは、当日アップグレード利用時のマイル積算条件を変更し、アップグレード前に購入していた航空券の運賃・クラスに応じて積算している。