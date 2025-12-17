木本慎之介主演＆豪華キャスト集結！SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」

杉浦タカオがプロデュースする次世代型エンターテインメントユニット『SEPT』が、2026年2月7日(土)より東京・シアター1010にて『SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」』を上演。

音楽と芝居のコラボレーションをテーマに、ミュージシャンや俳優、声優陣が織りなす圧倒的なパフォーマンスが展開されます。

SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」

公演期間：2026年2月7日(土)〜2月15日(日)

会場：シアター1010（東京都足立区）

チケット料金：プレミアム 11,000円／一般A 9,900円／一般B 7,700円(税込)

※全席指定、未就学児童入場不可

「SEPT」は、俳優・ミュージシャンである杉浦タカオが立ち上げたエンターテインメントユニット。

バンドメンバーによる生演奏ライブをバックに、独創的な世界観と重厚な物語が繰り広げられるのが特徴です。

本作は、音楽と“命の輝き”を描いた「SEPT・ReAnimation」シリーズの最新作。

過去作のリメイクやフュージョンを経て、新たな「THE ORIGIN」として舞台化されます。

木本慎之介主演！豪華キャストと声優陣の融合

主演には、アーティストの木本慎之介を抜擢。

共演には、高橋彩音(AKB48)、桑山隆太(WATWING)、岸洋佑、大西桃香、込山榛香といったSEPT初参加メンバーに加え、星名美怜、ピコ、やみえん、志崎樺音、山葵(和楽器バンド)など、実力派キャストが名を連ねます。

※高橋彩音の「高」は、はしご高(はしごたか)が正式表記です。

さらに、三木眞一郎、浪川大輔、福山潤、伊瀬茉莉也といった豪華声優陣が「Voice出演」として参加。

舞台上の役者の芝居と、事前収録された声の演技が重なり合うことで、リアルとバーチャルが交錯するSEPTならではの独自のステージが生み出されます。

Wキャスト制とスペシャルライブ「ZEST」

本公演は、出演期間が異なるWキャスト制で構成されています。

2月7日から11日までの【Another期間】と、2月12日から14日までの【Origin期間】で顔ぶれが異なり、それぞれ違った魅力を楽しむことが可能。

最終日となる2月15日(日)には、ReAnimation Live「ZEST」と題したスペシャルライブが開催されます。

この日は物語形式ではなく、両期間のキャストが集結し、数多くの楽曲を披露する唯一無二のライブステージとなります。

チケット先行とリピーター特典

チケットは、2025年12月9日(火)よりチケットぴあにて最速先行(抽選)の受付が開始されています。

前方保証や限定特典が付いたプレミアムチケットなど、3種類の券種を用意。

また、複数回観劇したファンに向けたリピーター特典も充実しており、3公演・6公演・9公演・全通と、来場回数に応じてアザーカットブロマイドやサイン入りグッズなどが進呈されます。

音楽ライブの臨場感と演劇の没入感が融合した、SEPT最新作「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」。

豪華キャスト陣が奏でる“命の輝き”の物語に注目です。

SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」の紹介でした。

