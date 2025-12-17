TVS REGZAは、4Kゲーミング液晶モニター「RM-G278R」「RM-G277R」2モデルを2025年12月19日から順次発売する。

ゲーム向けと一般コンテンツ向け各4種の映像モード実装

いずれも27V型で、4K/160HzとフルHD/320Hz、2つの表示モードを簡単に切り替え可能な「デュアルモード」を搭載する。

応答速度は1ミリ秒（GTG）を実現し、HDMI2.1規格のVRR（可変リフレッシュレート）、GPU（グラフィックス・プロセッサー）が生成するコンテンツのフレームレートをモニターで調整する「Adaptive-Sync」にも対応。動きの激しいゲームでも快適にプレイ可能だ。

ゲーム向け4種、一般コンテンツ向け4種の映像モードを実装するほか、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できる。

「RM-G278R」は、同社のゲーミングモニターでは初だという4K Mini LEDによる「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載。

1152分割のMini LEDバックライトと量子ドットフィルムにより、高輝度で高コントラスト、広色域の映像表現を実現した。「VESA DisplayHDR 1400」規格にも対応し、ダイナミックな映像表現が可能だ。

26年1月23日発売の「RM-G277R」は、上下左右178度の広視野角パネル「Fast IPS」を採用。視聴位置による色合いやコントラストの変化を抑え、快適なゲームプレイをサポートする。「VESA DisplayHDR 400」に対応する。

いずれも価格はオープン。