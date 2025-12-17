「ルールなので仕方ない」栃木C契約満了の39歳FW、J合同トライアウト参加かなわず。現役続行へ決意表明「ボロボロになるまで挑戦し続ける」
栃木シティを契約満了となっていたFW都倉賢が12月17日、自身のインスタグラムを更新。Jリーグ合同トライアウトへの不参加を明かした。
都倉は「本当は、今日と明日開催されるトライアウトに参加する予定でした」と心境を吐露。しかし、「ただ、今年から『Jリーグ所属選手のみ参加可』というルールがより厳格化され」たため、JFL所属のいわてグルージャ盛岡からのレンタル移籍選手だった39歳は参加資格を得られなかった。
ベテランFWは「ルールなので仕方ありません」と受け入れつつも、「この場を借りて宣言します。都倉は、身も心もボロボロになるまで、挑戦し続けます」と決意を表明した。
さらに「トライアウトに参加できない分、来季に向けて、すでに身体づくりは始めています」と前向きな姿勢をアピール。「関係者の皆さま。都倉の情熱は消えていません。むしろ、さらに燃え広がっています」と結んでいる。
都倉は187センチの恵まれた体格と強靭なフィジカルを武器とする大型ストライカー。川崎フロンターレでプロキャリアをスタートさせ、北海道コンサドーレ札幌やセレッソ大阪、ヴィッセル神戸、V・ファーレン長崎など多数のクラブで活躍してきた。
2025年シーズンは岩手から栃木Cへ期限付き移籍し、J３リーグで９試合に出場、１ゴールを記録。Jリーグ通算では459試合・123得点の実績を持つ。
12月３日に栃木Cからレンタル移籍期間の満了、岩手から契約満了が発表され、現在はフリーの立場。トライアウト参加という道は閉ざされたが、40歳を目前に新天地での現役続行を目ざしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
