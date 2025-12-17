自宅にあると便利なホワイトボード。購入しなくても「あるもの」で代用できる！


▶▶【画像で確認】クリアホルダーの意外すぎる使い方

買う物や行事の日時など「思い出せない！」という経験がある方も多いのではないでしょうか？そんなお悩みを解決するのが、クリアホルダーを使って作る、即席ホワイトボードなんです。メモやメッセージなど、手軽に使えて大活躍間違いなし！

SNSで「思いついた人天才」「便利すぎる」と話題になったクリアホルダーを使った便利技をお届けします。

■材料たった2つで即席ホワイトボードが誕生！

クリアホルダーを簡単ホワイトボード化


材料はクリアホルダーとマーカーペンのみ。

どの家庭にも使われていないクリアホルダーが1つや2つ、眠っているのではないでしょうか？

そんな家で余っているクリアホルダーがホワイトボードとして活用できます。

大きめのクリップマグネットなどで冷蔵庫にペタっとするだけ


マグネットがあれば、冷蔵庫にぺたっと貼れて便利です。

そのままマーカーで書くのもおすすめだが…


中に1枚紙を入れるだけでもっと見やすく！


背景が暗い場合は、白い用紙を1枚はさむと、より見やすくなります。

冷蔵庫横に貼って買い物リストをつくったり、子どもの予定をメモしておいたりと大活躍！

■消すのはこの3つがおすすめ！跡が残らずすっきり

クリーナー、ティッシュ、キチぺで消え方をCHK


ホワイトボードクリーナー、ティッシュ、キッチンペーパーを使って文字が消えるかをチェックしてみました。

どれでも簡単に消える！


どれも力を入れずにしっかりと消えます。

書いてから2日ほど経ったものも、クリアホルダーに跡が残りません。

ウェットティッシュが一番おすすめ！


きれいに消えなかった場合は、ウェットティッシュを使うのがおすすめです。

ただし、水分が残ってしまうので、すぐに書きたい場合はティッシュで乾拭きしましょう。

■子どもも扱いやすい！即席ホワイトボード活用術

ちょっとした連絡メモに使ってみたり…


クリアホルダーのホワイトボードは、軽くて扱いやすいので、小さい子どもがいる家庭にもぴったりです。

学校の持ち物リストをメモしたり、先に帰宅した子どもへのメッセージを書いたりするのも良いでしょう。

我が家の娘が楽しんで使う意外な方法とは？


さらに、はさんだ用紙が透けて見えるのを活用して、トレースにも便利

プリントをはさんで繰り返し問題に取り組んだり、字を書く練習をしたり…。

娘はキャラクターの写絵にどハマり


我が家では、年長の娘がお気に入りのキャラクターを描くのに大ハマり中です。

マグネットが使えない壁などは穴あけパンチで


穴を開けてクリアホルダーを引っ掛けるのも◎


マグネットが付かない場所で使用したい方は、穴あけパンチでクリアホルダーに穴をあけましょう。

画鋲やフックでとめられるようになるので、好きな場所に貼っておくことができますよ。

■ちょっと便利なクリアホルダーの活用術！

メモ書きや家族へのちょっとしたメッセージにあると便利なホワイトボードが、家にある物で簡単につくれたらうれしいですよね。

厚みがないので、使わないときは省スペースで保管できるのもうれしいポイント！

子どものお絵描きや文字の練習など、ホワイトボードそのものではできない使い道もあります。

ぜひ真似してつくってみてください！

