【発想の勝利】「思いついた人天才」クリアホルダーのまさかの使い道がSNSで話題
▶▶【画像で確認】クリアホルダーの意外すぎる使い方
買う物や行事の日時など「思い出せない！」という経験がある方も多いのではないでしょうか？そんなお悩みを解決するのが、クリアホルダーを使って作る、即席ホワイトボードなんです。メモやメッセージなど、手軽に使えて大活躍間違いなし！
SNSで「思いついた人天才」「便利すぎる」と話題になったクリアホルダーを使った便利技をお届けします。
材料はクリアホルダーとマーカーペンのみ。
どの家庭にも使われていないクリアホルダーが1つや2つ、眠っているのではないでしょうか？
そんな家で余っているクリアホルダーがホワイトボードとして活用できます。
マグネットがあれば、冷蔵庫にぺたっと貼れて便利です。
背景が暗い場合は、白い用紙を1枚はさむと、より見やすくなります。
冷蔵庫横に貼って買い物リストをつくったり、子どもの予定をメモしておいたりと大活躍！
■消すのはこの3つがおすすめ！跡が残らずすっきり
ホワイトボードクリーナー、ティッシュ、キッチンペーパーを使って文字が消えるかをチェックしてみました。
どれも力を入れずにしっかりと消えます。
書いてから2日ほど経ったものも、クリアホルダーに跡が残りません。
きれいに消えなかった場合は、ウェットティッシュを使うのがおすすめです。
ただし、水分が残ってしまうので、すぐに書きたい場合はティッシュで乾拭きしましょう。
■子どもも扱いやすい！即席ホワイトボード活用術
クリアホルダーのホワイトボードは、軽くて扱いやすいので、小さい子どもがいる家庭にもぴったりです。
学校の持ち物リストをメモしたり、先に帰宅した子どもへのメッセージを書いたりするのも良いでしょう。
さらに、はさんだ用紙が透けて見えるのを活用して、トレースにも便利。
プリントをはさんで繰り返し問題に取り組んだり、字を書く練習をしたり…。
我が家では、年長の娘がお気に入りのキャラクターを描くのに大ハマり中です。
マグネットが付かない場所で使用したい方は、穴あけパンチでクリアホルダーに穴をあけましょう。
画鋲やフックでとめられるようになるので、好きな場所に貼っておくことができますよ。
■ちょっと便利なクリアホルダーの活用術！
メモ書きや家族へのちょっとしたメッセージにあると便利なホワイトボードが、家にある物で簡単につくれたらうれしいですよね。
厚みがないので、使わないときは省スペースで保管できるのもうれしいポイント！
子どものお絵描きや文字の練習など、ホワイトボードそのものではできない使い道もあります。
ぜひ真似してつくってみてください！
文＝ゆず
まだまだ手のかかる3人の子育てに奮闘中のママライターです。少しでも毎日をラクにする技を模索中！超ズボラ&不器用なママならではの視点で、話題のライフハックの方法と活用アイデアをお届けします。