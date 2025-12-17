【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

　BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて期間限定イベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」を2026年1月30日より開催する。

　本イベントの開催を記念して「ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」、「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」、「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」がCLUB TAMASHII MEMBERS会員向けの事前販売が12月18日より順次スタートする。

ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-

2026年2月 発売予定
価格：9,900円

　本商品は映画「新劇場版:Q」および「シン・エヴァンゲリオン劇場版」にて登場した「エヴァンゲリオン第13号機」を立体化。2022年に発売された「ROBOT魂 エヴァンゲリオン第13号機」を本体仕様はそのままに、内容物を再構成した「-Exclusive Edition-」として商品化したものとなっている。

S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）

2026年2月 発売予定
価格：11,000円

　本商品は映画「シン・仮面ライダー」に登場した「第1バッタオーグ／仮面ライダー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。内容物を再構成した「-Exclusive Edition-」として商品化され、刀や電話といったオプションパーツが追加されている。マフラーは布製仕様となっている。

S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition

2026年2月 発売予定
価格：9,900円

　本商品は映画「シン・ウルトラマン」から「ウルトラマン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。Special Editionとして、各種エフェクトとセットになった特別仕様となっており、スペシウム光線エフェクトパーツ、八つ裂き光輪エフェクトパーツ、ベーターカプセルなどが付属する。

(C)カラー
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会　(C)円谷プロ