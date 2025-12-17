エヴァ、ライダー、ウルトラマンが集結。「GRAND HEROES CROSSOVER FES」イベント開催記念商品が公開
BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて期間限定イベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」を2026年1月30日より開催する。
本イベントの開催を記念して「ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」、「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」、「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」がCLUB TAMASHII MEMBERS会員向けの事前販売が12月18日より順次スタートする。
ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-
2026年2月 発売予定
価格：9,900円
本商品は映画「新劇場版:Q」および「シン・エヴァンゲリオン劇場版」にて登場した「エヴァンゲリオン第13号機」を立体化。2022年に発売された「ROBOT魂 エヴァンゲリオン第13号機」を本体仕様はそのままに、内容物を再構成した「-Exclusive Edition-」として商品化したものとなっている。
【GRAND HEROES CROSSOVER FES開催記念商品】
『#エヴァンゲリオン』シリーズより
「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」の詳細公開！

4本腕再現パーツやロンギヌスの槍、カシウスの槍など内容物を再構成！#t_robot #シンエヴァ

S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）
2026年2月 発売予定
価格：11,000円
本商品は映画「シン・仮面ライダー」に登場した「第1バッタオーグ／仮面ライダー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。内容物を再構成した「-Exclusive Edition-」として商品化され、刀や電話といったオプションパーツが追加されている。マフラーは布製仕様となっている。
【GRAND HEROES CROSSOVER FES開催記念商品】
『#シン・仮面ライダー』より
「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」の詳細公開！

SHOCKERエンブレム入り頭部など新規パーツで物語序盤の姿を再現。パーツ換装で仮面ライダーにも！
S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition
2026年2月 発売予定
価格：9,900円
本商品は映画「シン・ウルトラマン」から「ウルトラマン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。Special Editionとして、各種エフェクトとセットになった特別仕様となっており、スペシウム光線エフェクトパーツ、八つ裂き光輪エフェクトパーツ、ベーターカプセルなどが付属する。
【GRAND HEROES CROSSOVER FES開催記念商品】
『#シンウルトラマン』より
「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition」の詳細公開！

キービジュアルや劇中をイメージしたカラー調整と、豊富な付属品で再登場！#ウルトラアーツ #t_shf

(C)カラー
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ