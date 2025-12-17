¡ÖÁÇ¿Í¤Î½÷¤È¤ÏÍ·¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÎ¤ÏË¿µåÃÄ¸æÍÑÃ£¤Î¶äºÂ¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×°¦¹ÃÌÔ»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¾¼ÏÂ¥×¥íÌîµå³¦¤ÎËÛÊü¤¹¤®¤¿½÷Í·¤Ó¡Ú2025 ¥¹¥Ýー¥Äµ»ö 3°Ì¡Û
2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Äµ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï¡¢¼«Í³¤¹¤®¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦¹ÃÌÔ»á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯2·î15Æü¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û1980Ç¯Âå¤ÎËÛÊü¤Êµå³¦¤Ç¤â¥Þ¥¸¥á¤ËÌîµå¤Ò¤È¶Ú¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÂçÅê¼ê
¶áÇ¯¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤È¤½¤Î¼Õºá¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢µå³¦¤Ë¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À®ÀÓ¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð²ÐÍ·¤ÓÄøÅÙ¤¸¤ãÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1980Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍ¹â¹»¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¡¢1980～90Ç¯Âå¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥¦¥é¤â¥ª¥â¥Æ¤âÃÎ¤ë¡Èµå³¦¤ÎÌîÎÉ¸¤¡É¤³¤È°¦¹ÃÌÔ»á¤¬¡¢¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ò²û¸Å¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¶äºÂ¤ËË¿µåÃÄ¸æÍÑÃ£¤Î¥¯¥é¥Ö¤â
――ºÇ¶á¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉÔÎÑ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°¦¹ÃÌÔ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡º£¤ÏÉÝ¤¤»þÂå¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¶ÅÄ¡Ê°é¹¨¡£¸½¡¦ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º´ÆÆÄ¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¿¡¢¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î²ñÄ¹¤È¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¤½¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÄøÅÙ¤ÎÏÃ¡¢ÀÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤À¤±Ã¡¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£
――¾¼ÏÂ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍ·¤Ó¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£¤ÎÏ¢Ãæ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Êý¤¬·Ú¤¤¤è¡£ÁÇ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡£º£¤ÏÁÇ¿Í¤âÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡Ê½µ´©»ï¤Ë¡ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£
ÀÎ¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¤ÈÍ·¤Ö¤Ê¡£¸¼¿Í¤ÈÍ·¤Ù¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤¬·ø¤¯¤ÆÀäÂÐ±Ì¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£
――¤Þ¤¡ÉÔÎÑ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¶äºÂ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤ä¤Ä¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤è¡£µð¿Í¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿K¤È¤«ºÇÂ¿¾¡¤â³ÍÆÀ¤·¤¿N¡¢¤½¤ì¤È´ÆÆÄ·Ð¸³¤â¤¢¤ëI¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
――°Õ³°¡ª
¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Å¹¤Î½÷¤À¤è¡£¶äºÂ¤Î¡ß¡ß¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡£º£¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÀ¾Éð¤Î¸æÍÑÃ£¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ÎÆó¼¡²ñ¡¢»°¼¡²ñ¤â¤½¤ÎÅ¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
º£¤Ï¤Ê¤¡ÖÉ±¡×¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¥ªー¥Êー¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤Çºî»ì²È¤Ç¤â¤¢¤ë»³¸ýÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£
――¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ÐÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤«¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤é¡¢µåÃÄ¤«¤é¡ÖÍ·¤Ö¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÇÉô²°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤½¤³¤ÇÍ·¤Ù¡×¤Ã¤Æ»ØÆ³¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
――°¦¹Ã¤µ¤ó¤Î½êÂ°µåÃÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¡Ë¤Ï¡©
Åö»þ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÅìµþ±óÀ¬¤ÏÀÖ¥×¥ê¡ÊÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Ë½÷¤òÏ¢¤ì¹þ¤ó¤ÇÍ·¤Ö¤ä¤Ä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥«¤À¤«¤é¥âー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥ë¤¬ÌÄ¤ëÄ«10»þ¤è¤êÁ°¤Ë½÷¤Î»Ò¤òµ¢¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÁ°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤Î½ÂÂÚ¤¬µ¯¤³¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì²ó¡¢³°¹ñ¿Í¤Î½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê～¡£
――ËÛÊü¤¹¤®¤ë¡ª
¤½¤ì¤È¥×¥íÌîµå¤Î±óÀ¬¤Ã¤Æ¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Õ¥í¥¢¤ò¥Áー¥à¤ÇÁ´ÉôÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆüÃå¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤«Éô²°¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤È¡¢·¸¤Î¿Í¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÍâÆü¡¢¥¥ì¥¤¤ËÀöÂõ¤·¤ÆÁª¼êÊÌ¤ËÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÂçºå±óÀ¬¤Î¤È¤¡¢ÀöÂõÊª¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÃ¯¤À¡¢½÷¤Î²¼Ãå¤Þ¤ÇµåÃÄ¤Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
1980Ç¯Âå¤ÇÍ£°ì¥Þ¥¸¥á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ä¡©
――°¦¹Ã¤µ¤ó¤â²£ÉÍ¹â¹»»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁêÅö¥â¥Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Þ¤¡¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤«¤éÃÏÊý¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍ·¤ó¤À¤ÏÍ·¤ó¤À¤è¤Í¡£
Åö»þ¤Ï·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é²È¤ÎÅÅÏÃ¤«¡¢±óÀ¬Àè¤À¤È½÷¤Î»Ò¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÍÂ¤±¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÂçºå±óÀ¬¤Ç¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ÇÉô²°¤Î¸°¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Âçºå¤Î½÷¤È¶âÂô¤Î½÷¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¢þ¢þ¥Û¥Æ¥ë¤ËÉô²°¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Æ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ¡£
――½¤Íå¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
3Ï¢Àï¤Î¤¢¤ë3Æü´Ö¡¢2¤Ä¤ÎÉô²°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÂçºå¤Î½÷¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¤â¤¦Ìç¸Â¤À¤«¤éÉô²°Ìá¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¶âÂô¤Î½÷¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
――Ìë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥Àー¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë1980Ç¯Âå¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¤ÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤ÏÂ¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¤À¤Í¡£·øÊª¤ÇÌîµå¤Î¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°û¤ß¤ä¿©»ö¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É½÷´Ø·¸¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¥â¥Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡£Á´ÉôÌîµå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤ÀËã¿ý¤ÏÂç¹¥¤¡£Åê¤²¤¿Æü¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±óÀ¬¤Î¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÄ«¤Þ¤ÇËã¿ý¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¥È¥ìー¥Êー¤È¥³ー¥Á¡£
¤Ç¤âÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢Ëã¿ý¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¼²È¤Ç¥¢¥¬¤Ã¤¿ÃÓ¤µ¤ó¡ÊÃÓÅÄ½Å´î¥³ー¥Á¡Ë¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ëã¿ýÇ×¤òÄÏ¤ó¤À¼ê¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê²¥¤Ã¤Æ¤µ¡£¼¡¤Î¶É¤Ç¤Þ¤¿ÃÓ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¬¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÇ×¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¡¢¤ä¤Ð¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£
――¾¼ÏÂ¥×¥íÌîµå³¦¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª
°¦¹ÃÌÔ¡ü1962Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£1980Ç¯¤Ë¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±Ç¯¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡¢1995Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ØÌµ½þ¥È¥ìー¥É°ÜÀÒ¡£2000Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø°¦¹ÃÌÔ¤ÎÌîÎÉ¸¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò±¿±ÄÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã