ぼる塾・田辺智加「しっかり細かくて」ドラストで購入したリピ買いプチプラマスカラ！
ぼる塾のYoutubeチャンネルに『ぼる塾4人は5千円あったらマツキヨで何買う？【購入品紹介】』の動画をアップ。メンバー4人が様々なドラッグストアで購入した、様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！
■アイメイクに
動画内に登場したのはこちら！
CANMAKE/クイックラッシュカーラー ロングマスカラ 税込748円（公式サイトより）
こちらは田辺智加さんが購入！まつ毛のカール＆キープ力に定評があり、長時間のパッチしまつ毛を叶えてくれるマスカラ。
田辺さんはこちらについて「カールブラシがしっかり細かくて」とブラシの形状を評価しながら紹介！
続けて「横にサッサッサってやりやすい」と塗りやすさもお気に入りのようでした。
これに、きりやはるかさんが「リピ（買い）だ」とコメントすると、田辺さんは「そうなんです」と返し、信頼しているコスメの様子を覗かせていました！
■動画もチェック
動画内では、その他の購入アイテムも紹介しながらメンバーでトークを展開！ぜひチェックしてみてくださいね。