ぼる塾・田辺智加「しっかり細かくて」ドラストで購入したリピ買いプチプラマスカラ！

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『ぼる塾4人は5千円あったらマツキヨで何買う？【購入品紹介】』の動画をアップ。メンバー4人が様々なドラッグストアで購入した、様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！

■アイメイクに

動画内に登場したのはこちら！

CANMAKE/クイックラッシュカーラー ロングマスカラ 税込748円（公式サイトより）

こちらは田辺智加さんが購入！まつ毛のカール＆キープ力に定評があり、長時間のパッチしまつ毛を叶えてくれるマスカラ。

田辺さんはこちらについて「カールブラシがしっかり細かくて」とブラシの形状を評価しながら紹介！

続けて「横にサッサッサってやりやすい」と塗りやすさもお気に入りのようでした。

これに、きりやはるかさんが「リピ（買い）だ」とコメントすると、田辺さんは「そうなんです」と返し、信頼しているコスメの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の購入アイテムも紹介しながらメンバーでトークを展開！ぜひチェックしてみてくださいね。