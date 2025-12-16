赤坂のサウナ施設で火災 来店中の客2人が死亡 運営会社が謝罪と営業停止を発表
東京都港区赤坂にあるサウナ施設「SAUNATIGER」（サウナタイガー）で、きのう15日正午過ぎに火災が発生し、来店中だった客2人が死亡した。運営会社が同日、公式サイトおよびSNSを通じて公表した。
【写真】サウナ施設「SAUNATIGER」書面で公式発表
サイトでは「本日、2025年12月15日（月曜日）12時05分頃、当社が運営するサウナタイガー（所在：東京都港区赤坂）において火災が発生いたしました」と伝え「本件に伴い救急搬送された来店中のお客さま2名につきまして、搬送先の医療機関においてお亡くなりになられたことが確認されました」と報告した。
続けて「お亡くなりになられたお客さまお二人のご冥福を謹んでお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆さまに対し、言葉では尽くせぬほどの深い悲しみとご心痛をおかけしておりますことを、心よりお悔やみ申し上げます」とし「また、当社の店舗においてこのような事態が発生し、尊い命が失われる結果となりましたことを、重く受け止め、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
現在は「消防・警察等の関係機関の調査に全面的に協力し、出火原因および発生状況の確認を進めております。現時点では原因等の詳細が確定していないため、推測を含むご説明は差し控え、判明した事実につきましては、適切な時期にお知らせいたします」と説明し「当面、サウナタイガーは営業を停止いたします」と記した。
すでに予約をしていた利用客に対しては、順次返金対応を行うとし「当社は、まずはご遺族の皆さまへの対応を最優先に、誠意をもって取り組むとともに、関係機関と連携し、原因究明と再発防止に全力で取り組んでまいります。関係する皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
