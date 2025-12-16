火を使わずラクラク！レンジで作る鶏肉の人気レシピTOP3
毎日の献立作りに欠かせない鶏肉。高タンパク・低脂肪でヘルシー、しかもお財布に優しいのが嬉しいですよね。今回ご紹介するのは、火を使わず電子レンジだけで完成する便利なレシピばかり！コンロが空くので、もう一品作りたい時や暑い日の調理にも大活躍します。洗い物も少なく、忙しい主婦の強い味方。それでは、ジューシーでおいしい鶏肉のレンジレシピ人気ランキングTOP3をご紹介します！
■【人気レシピNo.1】ピリ辛ダレがクセになる！レンジ蒸し鶏
堂々の第1位は、ピリ辛ゴマダレがたまらない「レンジ蒸し鶏」！レンジでしっとり蒸し上げた鶏肉に、コク旨なゴマダレをたっぷりかければ、ご飯もお酒も進む絶品おかずの完成です。火を使わないので夏場でも快適に調理でき、鶏肉はふっくらジューシー。ピリッとした辛みと香ばしいゴマの風味が絡み合って、箸が止まらないおいしさ！497Kcalでボリュームもたっぷりですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】鶏肉の人気レシピ
白ネギを1本丸ごと使った贅沢な一品！青い部分まで無駄なく使えて経済的です。レンジで調理した後、熱々に熱したゴマ油をジュワッとかけると、ネギの香りが一気に立ち上って食欲をそそります。532Kcalでボリューム満点、ネギ好きにはたまらないおいしさですよ！
みんな大好き照り焼きチキンもレンジで簡単に作れちゃいます！20分で完成するスピーディーさで、甘辛いタレが鶏肉にしっかり絡んでツヤツヤ。435Kcalでお弁当のおかずにもぴったり。フライパンいらずで洗い物も少なく、忙しい朝にも大助かりの一品です！
■レンジで時短！忙しい日の救世主レシピ
今回ご紹介した3つのレシピは、どれも電子レンジだけで完成する優れもの。コンロを使わないので、夏場の暑い日や、他の料理と並行して作りたい時にとっても便利です。作り置きしておけば、冷めてもおいしいのでお弁当にもぴったり！鶏肉は冷蔵庫で2〜3日保存できるので、週末にまとめて作っておくのもおすすめですよ。火加減を気にせず、レンジにお任せで失敗知らず。ぜひ忙しい毎日の献立に取り入れてみてくださいね！
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】ピリ辛ダレがクセになる！レンジ蒸し鶏
ピリ辛ゴマダレがけレンジ蒸し鶏
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1枚
塩コショウ 少々
酒 大さじ 2
<ピリ辛ゴマダレ>
練り白ゴマ 大さじ 1
砂糖 大さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 1
白ネギ(みじん切り) 1/4本分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
ニンニク(みじん切り) 1/2片分
ラー油 小さじ 1/4
塩コショウ 少々
レタス 1/4個
ラディッシュ 2~3個
【下準備】
1、鶏もも肉は半分に切り、身の厚い部分はフォーク等で刺し、火の通りをよくする。塩コショウを軽くもみ込み、酒をかける。
2、＜ピリ辛ゴマダレ＞の材料はよく混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やしておく。
3、レタスはせん切りにして冷水に放ち、パリッとしたらザルに上げる。
4、ラディッシュは葉を切り落とし、薄い輪切りにして水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
【作り方】
1、耐熱容器に鶏もも肉を並べ、ラップをかけて電子レンジで5〜6分加熱する。身の厚い部分に竹串を刺し、透明な汁が出たらOK。透明でない場合はさらに1分加熱して、同様に出来上がりを確認する。そのまま常温になるまで冷ます。
2、鶏もも肉は薄く切り、汁はキッチンペーパー等でこして＜ピリ辛ゴマダレ＞と混ぜ合わせる。
3、器にレタス、ラディッシュ、鶏もも肉を盛り合わせ、＜ピリ辛ゴマダレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
■【2位以降も絶品ぞろい】鶏肉の人気レシピ
【No.2】ネギ1本丸ごと！熱々ゴマ油のネギだくチキン
白ネギを1本丸ごと使った贅沢な一品！青い部分まで無駄なく使えて経済的です。レンジで調理した後、熱々に熱したゴマ油をジュワッとかけると、ネギの香りが一気に立ち上って食欲をそそります。532Kcalでボリューム満点、ネギ好きにはたまらないおいしさですよ！
電子レンジでネギだくチキン
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚(300~350g)
塩 小さじ 1/2~2/3
酒 大さじ 1
ショウガ 1片
白ネギ 1本
ゴマ油 大さじ 2
<付け合わせ>
豆苗 1パック
【下準備】
1、鶏もも肉は、身の厚い部分に切り込みを入れ、厚みが均等になるように開く。
2、ショウガは皮が付いたまま、せん切りにする。白ネギは長さ3cmのぶつ切りにする。白ネギの青い部分は薄く輪切りにする。
3、＜付け合わせ＞の豆苗は根元を切り落とし、長さを3等分に切る。
【作り方】
1、耐熱容器に鶏もも肉を入れ、両面に塩を振る。皮面を下にして置き、上にショウガを散らし、まわりに白ネギを置く。
2、酒を振り、ラップをかけて電子レンジで3〜4分加熱する。鶏もも肉をひっくり返し、ラップをしてさらに3〜4分加熱して取り出し、粗熱が取れるまでそのまま置く。
中心まで火が通っているか、確認しましょう。竹串を刺して、透明な肉汁が出たらOKです。
3、耐熱のボウルに豆苗を入れ、ラップをかけて電子レンジで2分加熱し、ザルにあげる。
4、豆苗を器に敷き、食べやすく切った鶏もも肉を並べる。白ネギをのせ、耐熱容器に残った煮汁をかけ、ネギの青い部分をのせる。
5、小さなフライパンにゴマ油を熱し、様子を見ながら熱くなるまで加熱し、熱いうちにかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【No.3】定番の味をレンジで！鶏肉の照り焼き
みんな大好き照り焼きチキンもレンジで簡単に作れちゃいます！20分で完成するスピーディーさで、甘辛いタレが鶏肉にしっかり絡んでツヤツヤ。435Kcalでお弁当のおかずにもぴったり。フライパンいらずで洗い物も少なく、忙しい朝にも大助かりの一品です！
鶏肉のレンジ照り焼き
【材料】（4人分）
鶏もも肉 1.5~2枚
板コンニャク 1/2枚
白ネギ 1本
ピーマン 2個
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 3
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 2
水 大さじ 1.5
【下準備】
1、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁の先で刺して、ひとくち大の削ぎ切りにする。＜調味料＞の材料を合わせて、鶏肉を浸ける。
2、板コンニャクはひとくち大にちぎってかぶるくらいの水と鍋に入れて煮立たせ、ザルに上げて水洗いする。
3、白ネギは長さ3cmに切る。
4、ピーマンは縦4つに切って種とヘタを取り、乱切りにする。
【作り方】
1、耐熱容器に鶏もも肉を＜調味料＞ごと重ならないように並べ、白ネギも一緒に入れる。ラップをかけ電子レンジで12分加熱する。
2、コンニャク、ピーマンを加え全体に混ぜ合わせてラップをし、さらに電子レンジで2〜3分加熱する。＜水溶き片栗＞を混ぜ合わせる。電子レンジは600wを使用しています。
3、煮汁をボウルに入れ、煮汁に＜水溶き片栗＞を加えて混ぜ合わせ、ラップをせずに電子レンジで1〜1分30秒加熱してトロミをつける。よく混ぜ合わせて具を加え、全体にからめて器に盛る。
