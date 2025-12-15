22ÆüÊüÁ÷¡ØCDTV¡Ù²Î¾§¶ÊÈ¯É½¡¡Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ²Î¾§¶Ê°ìÍ÷¡Û
¡¡22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å6¡§00¡Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Fes.¡×¤ÎÁ´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬¡¢15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õBE:FIRST¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º£Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí·è»»¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢Â³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿²Î¾§³Ú¶Ê¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ On The Way¡×
Ado¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×
¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ ¡×¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×
A¤§! group¡ÖChameleon¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
King & Prince¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
Creepy Nuts¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¡ÖÆóÅÙ¿²¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
¥·¥§¥Í¥ë¡ÖGolden¡×
SixTONES¡ÖBOYZ¡×¡ÖStargaze¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×
Snow Man¡ÖSERIOUS¡×¡ÖTRUE LOVE¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×
Da-iCE¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢§¡Ê¥Ï¡¼¥È¡ËÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡×
Number_i¡ÖGOD_i¡×
ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×
back number¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖËë¤¬¾å¤¬¤ë¡×
HANA¡ÖBurning Flower¡×¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖROSE¡×
BE:FIRST¡Ö¶õ¡×
Æü¸þºä46¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×
Hey! Say! JUMP¡Öencore¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×¡Öbreakfast¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×
M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
¡ã¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ä
CHIKA¡ÊHANA¡Ë¡ßNAOKO¡ÊHANA¡Ë¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×
MANATO¡ÊBE:FIRST¡Ë¡ßKOHARU¡ÊHANA¡Ë¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßÃçÀîÎÜ²Æ¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×
ÂçÌîÍºÂç¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßµÜÌîÀÅ¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õBE:FIRST¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º£Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí·è»»¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢Â³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ On The Way¡×
Ado¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×
¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ ¡×¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×
A¤§! group¡ÖChameleon¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
King & Prince¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
Creepy Nuts¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¡ÖÆóÅÙ¿²¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
¥·¥§¥Í¥ë¡ÖGolden¡×
SixTONES¡ÖBOYZ¡×¡ÖStargaze¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×
Snow Man¡ÖSERIOUS¡×¡ÖTRUE LOVE¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×
Da-iCE¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢§¡Ê¥Ï¡¼¥È¡ËÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡×
Number_i¡ÖGOD_i¡×
ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×
back number¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖËë¤¬¾å¤¬¤ë¡×
HANA¡ÖBurning Flower¡×¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖROSE¡×
BE:FIRST¡Ö¶õ¡×
Æü¸þºä46¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×
Hey! Say! JUMP¡Öencore¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×¡Öbreakfast¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×
M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
¡ã¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ä
CHIKA¡ÊHANA¡Ë¡ßNAOKO¡ÊHANA¡Ë¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×
MANATO¡ÊBE:FIRST¡Ë¡ßKOHARU¡ÊHANA¡Ë¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßÃçÀîÎÜ²Æ¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×
ÂçÌîÍºÂç¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßµÜÌîÀÅ¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×