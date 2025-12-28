【モデルプレス＝2026/01/01】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が12月31日、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演。同日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）から移動する様子が映し出され、反響が寄せられている。【写真】ミセス「紅白」→「CDTV」移動時の姿◆ミセス「CDTV」でハプニング1月1日から「フェーズ3」が開幕することにちなみ「フェーズ1」の楽曲『