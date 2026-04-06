TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、20日午後7時から生放送される。このほど、豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】パジャマ姿のtimeleszがスヤスヤ…収録曲「あくび」MV場面写真Adoは、テレビ初披露となる「ビバリウム」と「アイ・アイ・ア」に加え、人気曲「踊」を含む3曲をすべてフルサイズで歌唱。「ビバリウム」は自身初の実写MVでも注目を集めており、パフォーマンスに期待が高まる。アイナ・ジ