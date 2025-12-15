¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈÊª²Á¹âÂÐ±þ¤á¤°¤êÏÀÀï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼º¤ï¤ì¤¿£´£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÊª²Á¹âÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÏÀÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¤ì¤¤¤ïÂåÉ½Áª¤ÇºÆÁª¤·½é¤á¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ë¼Áµ¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤Êà¥Ý¥¨¥àáàÀº¿ÀÏÀá¤Ï¡¢¤´´ªÊÛ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡¢£³£°Ç¯¤ÎÉÔ¶·¡£¥³¥í¥Ê¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ëÁ°¤ËÊª²Á¹â¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¹ñÌ±¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÏÃÏ¹ö¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÎÏ¿Ô¤¤ëÀ£Á°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬à¤¤¤Þá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄìÎÏ¤â¤¯¤½¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÄì¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î·Êµ¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë»Üºö¡£ÎÏ¤¬½Ð¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ìÎ§¸ºÀÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÈÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¥Ý¥¨¥àáÅª¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¿Í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÛ¤¡¢¤ª¸ß¤¤º¤¤Ã¤¿»þ¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¸¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÇ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ÆÅÞ¤ä³Æ²ñÇÉ¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¸½ºß¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤«¤é£´Ëü±ß¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤¬»È¤¨¤ëÀÇÀ©¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê¼êÅö¤Æ¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÌÜÇÛ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡Ö½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²¸·Ã¤¬¤Ê¤¤¡££³£°Ç¯¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¹ñ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤ã¡¢¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯¤¬£´£°Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡Ö¸½¶âµëÉÕ¤ò°ìÎ§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Öº£ÈÌ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë·ë¹½¡¢ÂçÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¡ÊÊäÁªÍ½»»¡Ë¤Ã¤Æ¶Û½Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯¤ò£´£°Ç¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ÞÁ´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼Ò²ñ¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤È½¸Ãæ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÉ¼¤È¤«¶â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ë¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢¤½¤³¤¬¡ÊÍ½»»¤¬¡Ë°ìÈÖ¼ê¸ü¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤À¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼êÇö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼º¤ï¤ì¤¿£´£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£