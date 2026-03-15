れいわ新選組が12日に公式X（旧Twitter）を更新し、元所属議員が告発した週刊誌報道に対し反論した。 11日、「デイリー新潮」（新潮社）が報じた、れいわ新選組の「公設秘書枠を党に上納する」というシステム。超党派議員団としてイスラエルを訪問したことをきっかけに今年1月に同党を離党した多ケ谷亮前衆院議員と同党の代表である山本太郎氏の元私設秘書の証言をもとにした報道となっていた。 報道によると、れいわ新選