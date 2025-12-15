この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

スタイリストの黒田茜氏が「48歳ファッション歴25年の私が、リアルに感じる「似合わない理由・似合う理由」」と題した動画を自身のYouTubeチャンネルで公開しました。40代後半になり、似合わなくなったものと、逆に似合うようになったものを、自身のファッションスタイルを交えながら紹介しています。

黒田氏は自身のファッションスタイルについて、カジュアルを軸にモードやスポーティーな要素を取り入れた「かっこいいもの」や「アクティブな装い」が好みだと説明。その上で、40代後半になってから変化を感じたアイテムを挙げています。

まず「似合わなくなったもの」として4つのアイテムを紹介。一つ目は「とろみ系薄手のTシャツ」です。以前はスタイリッシュに着こなせていたものの、現在は下着のように見えてしまうことがあると語ります。二つ目は「フレンチ袖」。腕が細く見える効果を期待して着ていたものの、今はかわいらしくなりすぎるように感じるとのこと。その他、「華奢なネックレス」や「ヌーディーなリップ」も年齢とともに似合いにくくなったと明かしました。

一方で、「似合うようになったもの」も4つ挙げています。一つ目は「ツイードのジャケット」。素材の持つ温かみや厚みが、今の自分にしっくりくるといいます。二つ目は、以前はマダムのイメージが強かったという「プリーツ素材の洋服」。現在は幅広い世代に浸透し、大人ならではの着こなしが楽しめるようになったと感じているそうです。さらに、「深い色のリップ」や「大ぶりのアクセサリー」も、年齢を重ねたことで馴染み、様になるようになったと話しています。

年齢を重ねることで生じるファッションの変化は、多くの人が経験するものです。黒田氏が語る具体的なアイテムの変化は、自身のクローゼットを見直すきっかけや、新しいスタイルに挑戦するヒントになりそうです。

