きしたかの高野、涙目で絶叫「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」
お笑いコンビ・きしたかのの高野正成（36歳）が、12月14日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「嫌われ者同士で結婚したんだ」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と、涙目で絶叫した。
番組は今回、高野が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送。“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野に、お見送り芸人しんいちが「高野はこうやって怒っても、家に帰ったらキレイな奥さんがいるからいいよな」と茶々を入れる。
瞬間的に「キレイじゃねぇよ、俺の奥さんは」と返した高野に、お見送り芸人しんいちは「ほんまにまるゆかのこと大好きで、褒めたのに…」と苦笑。
高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき、「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と絶叫。
見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな2人とも大好き」とフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ！」と叫んだ高野に、スタジオは笑いと悲哀に包まれた。
番組は今回、高野が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送。“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野に、お見送り芸人しんいちが「高野はこうやって怒っても、家に帰ったらキレイな奥さんがいるからいいよな」と茶々を入れる。
高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき、「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と絶叫。
見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな2人とも大好き」とフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ！」と叫んだ高野に、スタジオは笑いと悲哀に包まれた。