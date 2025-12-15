デジタルアクセサリーを手掛けるMOTTERU（神奈川県海老名市）は、新商品ラインアップを2025年12月11日に発表した。2026年より順次発売する商品となる。

リチウムイオン電池の発火による火災がたびたびニュースになるが、こうしたリスクを低減したモバイルバッテリーも、今回発表されたなかに含まれた。

モバイルバッテリーに準固体電池を搭載

ダイレクトモバイルバッテリーシリーズでは、新色のコットンキャンディー、ピーチスフレが追加される。ケーブルレス充電対応で、スマートフォン約1回分の充電が可能だ。残量確認のLED付きで、2台同時充電が可能。参考価格は、4860円（以下全て税込）。

大容量モバイルバッテリーシリーズでは、コットンキャンディーの新色が追加される。急速充電対応モデルのため、最大20Wまでの出力に対応。iPhone17の場合は、30分で50パーセントまで充電できる。参考価格5980円。

近年、モバイルバッテリーの発火事故が多発している。十分な検査が行われていない製品のほか、ユーザー自身の使い方による事故も多いという。例えば炎天下で駐車している自動車の中に放置したり、高いところから落下したりして部品を破損すると、事故につながる。

そのような発火リスクを抑えるべく、MOTTERUではモバイルバッテリーに準固体電池を搭載した。

室内用と外出用でハンディファンを使い分け

グラデーションカラーをまとったケーブルも登場する。CtoCタイプは6色で各1880円、AtoCタイプは新色のコットンキャンディーを含めた7色、各1380円。

グラデーションマグネットケーブルは、磁石でまとまるので絡まる心配がないのが魅力だ。参考価格は、AtoCタイプ1860円、CtoCタイプ2200円。

ハンディファン４モデルも、登場する。小型でシンプルなデザインの「ターボコンパクトハンディファン」（参考価格2728円）、「ターボバイカラーハンディファン」（参考価格2970円）、冷却プレート付きの「ターボペルチェハンディファン」（参考価格4378円）、デスク向け「首振りハンディファン」（参考価格3608円）だ。

このうち「首振りハンディファン」は自動首振り台座付きで、静音設計のため静かな環境でも使用しやすいのが特徴となっている。