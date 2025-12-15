ＬＴＳが続伸、子会社がＪＩＣＡ「水資源デジタル技術・宇宙技術の実証」に採択 ＬＴＳが続伸、子会社がＪＩＣＡ「水資源デジタル技術・宇宙技術の実証」に採択

エル・ティー・エス<6560.T>が続伸している。この日、子会社ＭＥ－Ｌａｂ Ｊａｐａｎのアフリカ・ザンビア共和国における水資源管理を目的とした衛星データ活用の提案が、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の「全国水資源マスタープランを題材としたデジタル技術・宇宙技術の実証」に採択されたと発表しており、好材料視されている。



ＭＥ－Ｌａｂ Ｊａｐａｎは、これまでさまざまな衛星データ解析の取り組みを実施しており、同実証ではザンビアの水資源の現状把握のために衛星降水量プロダクト（衛星データから推定した地上降水量）を活用し、現地の水資源管理に資する分析を行う。また、現地へ渡航し提案した技術実証も行う予定としている。



出所：MINKABU PRESS