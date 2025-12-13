卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は13日、男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同6位のフェリックス・ルブラン（フランス）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利し、準決勝進出を決めた。

■中盤リードからの反撃をしのぎ切る

張本智は1回戦でシモン・ゴジ（フランス）を4－2で下し、2戦連続でフランス勢との対戦に臨んだ。ルブランとの過去の対戦成績は0勝4敗と苦手としていたが、今回はフルゲームの末に初勝利を収めた。

第1ゲームはデュースの末に12－14で落とし先制を許したものの、第2ゲームを11－8で取り返し、続く第3ゲームは6－10から粘って12－10と逆転。第4ゲームも11－3と圧倒し、ゲームカウント3－1で王手をかけた。

だが、ルブランも粘りを見せ、第5ゲームを8－11、第6ゲームを7－11で奪い返して勝負は最終第7ゲームへ。序盤にリードされた張本智だったが、中盤以降に巻き返し、11－9で接戦を制した。

張本智は試合後に「まずは信じられない気持ち。1ゲームを取るのも今まで難しくて、それが3－1のリード、フルゲームまで行けたこと自体が成長。そこで最終ゲームに苦しみながらも勝ち切れたことがすごく成長できたと思う」と喜びのコメント。

張本智はこれまでWTTファイナルズで3度の準優勝を経験しており、今回は悲願の初優勝がかかる大会。最大の難敵とされていたF・ルブランを退けたことで、タイトル獲得に向けて勢いがついた。

準決勝では、林詩棟（中国）と向鵬（中国）の勝者と対戦する。日本のエースが頂点に立てるかに注目が集まる。