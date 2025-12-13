¡È¼øÆýÃæ¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¼ºÎé¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢À¸¸å4¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¼¡½÷¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢¼øÆýÃæ¤Î¼Ì¿¿¡õ¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¼ºÎé¡×ÌµËÉÈ÷¤Ê°é»ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡2025Ç¯8·î8Æü¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë3ÃË2½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ë¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤äÀ¸¸å4¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÄÔ´õÈþ¡¢¼¡½÷¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡12·î11Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÌµËÉÈ÷¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë