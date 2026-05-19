１４日、「２０２６アウトドア・イノベーション＆デザイン・エキシビション」のジェトロブース。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海5月19日】中国上海市で17日まで4日間開かれたアウトドア用品の展示会「2026アウトドア・イノベーション＆デザイン・エキシビション」（OIDE）に、日本貿易振興機構（ジェトロ）は企業14社を集めたブースを設け、日本企業の最新製品やサービスを紹介した。１４日、「２０２６アウトドア・イ