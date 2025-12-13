ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¦Ä¹²°À²»Ò¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÇËÜ³Ê¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¡ª¥á¥ó¥Ðー¤â¸½¾ì¤òË¬Ìä
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Å·³¤Í´´õ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÎÄ¹²°À²»Ò¤¬¡¢Ï¢¥É¥éºÇ½ª²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÎÄ¹²°À²»Ò¤¬¡¢Ï¢¥É¥éºÇ½ª²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ëÃ¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Áー¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡ÊµÓËÜ¡§°æ¾åÍ³Èþ»Ò¡Ë¡£
12Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëËÜ¥·¥êー¥º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤Ø¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÂè5¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í´õ»Ò¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Áー¥à¡á¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Âè8ÏÃ¤«¤é¤Ï¶Ì»³Å´Æó¡õÂç¶¶ÏÂÌé¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢2ÏÃ´°·ë¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÈÏ¢¥É¥éºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤È¤Ê¤ë¡È·Ù»¡³Ø¹»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë·ý½ÆÈ¯Ë¤»ö·ï¡É¤Ë¡¢¥¥ó¥È¥ê¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
Á°²ó¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÁÜºº¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¿·¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ºÇ½ª¾Ï¡£¤½¤ó¤Ê·ãÆ°¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£12·î18Æü¡¢¡È¥¥ó¥È¥êºÇ¸å¤ÎÏ¢¥É¥é¡É¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¥Ë¥åー¥¹¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¿¡¢Íê¤â¤·¤Ãç´Ö¤âºÇ½ª²ó¤Ë»²Àï¡£
Âè4¥·ー¥º¥ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¡ÖLITMUS¡×¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè5¥·ー¥º¥ó¤Î¡ÖMy Answer¡×¡¢¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¤Î¡Ö¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡×¤È¡¢3ºîÏ¢Â³¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦Ä¹²°À²»Ò¤¬¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ¹²°À²»Ò¡Ë
¥¥ó¥È¥ê¤È¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿·º»ö¡¦»³¾å¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¤ÎºÊÌò¤Ç¡¢Í´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤Î·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼Í·â·±ÎýÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢Æ±´üÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¡¦µÜËÜ·òÂÀÏº¡ÊÂç¶¶¡Ë¡£Èà¤Î¿¿¤ÎÉ¸Åª¤Ï¡¢¶µ´±¤ÎÂìÀîÎ´Çî¡Ê¶Ì»³¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä!?¡¡Á°²ó¥é¥¹¥È¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê²¾Àâ¤Î¤â¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÍ´õ»Ò¤é¥¥ó¥È¥ê¤¬»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤ò²òÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÂìÀî¤Ø¤Î¼èÄ´¤Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£
Ä¹²°¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè4¥·ー¥º¥ó¤ª¤è¤Ó2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥¥ó¥È¥ê¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦»³¾åÁ±½Õ¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»³¾åºÌÌð¡£¼Â¤ÏÈà½÷¡¢ÂìÀî¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¡£Âè4¥·ー¥º¥ó¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÄ¹²°¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¿Áê²òÌÀ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÍ´õ»Ò¤Ë¤â¤¿¤é¤¹½éÅÐ¾ì¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ËÊ±¤·¡¢¡ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¡É¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ïí´í°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡ØÁÇÅ¨¤Ê¥¥ó¥È¥ê¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹²°¡£¡Ö»£±ÆÃæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤òÅ·³¤¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤¬µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤â¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¡É´¶¤¸¤Ç¡¢»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Î½éÄ©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ä¹²°¤Î»²Àï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹Êª¸ì¡£ÞÕ¿È¤Î¼Çµï¤È¤È¤â¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¸½¾ì¤òË¬Ìä
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹²°¡£¤È¤³¤í¤¬²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢Ä¹²°¤Î½Ð±é¥·ー¥ó»£±ÆÆü¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£´ê¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡Ê!?¡Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤êÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¾È¤ì¤Þ¤¯¤ëÄ¹²°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡ÄÈà½÷¤Î·òÆ®¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¾®ÎÓ°íÀÀ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£120ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÀä»¿¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êpeppe¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¥ó¥È¥ê¤Î°ì°÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯´¶¡ª ¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê·ê¸«¿¿¸ã¡Ë¤È¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Å·³¤¤â´¶·ã¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¢¤¡¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢·àÃæ¤Î¤É¤³¤Ç¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¤®¤å¤Ã¤È¥Ï¥°¡ª¡¡Å·³¤¤Î»×¤¤¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²ó¡Ê12·î18ÆüÊüÁ÷¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¶µ´±¡¦ÂìÀîÎ´Çî¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼Í·â·±ÎýÃæ¡¢³ØÀ¸¡¦µÜËÜ·òÂÀÏº¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤¬Æ±´üÀ¸¡¦ÃæÎ¤ÈþÇÈ¡Ê¿¹¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¡£¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤é¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿µÜËÜ¤ò¼èÄ´¤Ù¤ë¤â¡¢È¯Ë¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÊ¹¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡£¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÂìÀî¶µ¾ì¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¡¢¤Ê¤¼¤«È½¤ò²¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢ÁÜºº¤ÏÁá¤¯¤â°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¡£µÜËÜ¤¬È¯Ë¤¤·¤¿ºÝ¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂìÀî¤¬°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃ¼ìÉôÂâSAT¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½Æ¤Î¹½¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢µÜËÜ¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈþÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂìÀî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤¦Ä¾´¶¤·¤¿Í´õ»Ò¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¥ó¥È¥ê¤ÈÁÜºº¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦»³¾åÁ±½Õ¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¤Î¤Ä¤Æ¤òÍê¤ê¡¢ÂìÀî¤Î²áµî¤òÃµ¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¿¿¤ÎÉ¸Åª¤¬ÂìÀî¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«!? »ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤ò²òÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢Í´õ»Ò¤Ï¤Ä¤¤¤ËÂìÀî¤Ø¤Î¼èÄ´¤Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¼«¤é¤Î²¾Àâ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ÂìÀî¤Ï¶µ´±¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤ò¹â¤é¤«¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ð¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£°ìÊý¡¢Í´õ»Ò¤âÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÆ²¡¹¤È¡¢ÂìÀî¤òÄÉµÚ¤·Â³¤±¡Ä¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦À¸¶ð°¡Èþ¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤È¼ò°æÆÒ»°¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤â¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÁÜºº¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ðー¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¶ÃØ³¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤Î»ö·ï¡£³Æ¡¹¤Î¿®Ç°¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¡¢¤³¤³¤Ë´°·ë¡£
¢£ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ ¥³¥á¥ó¥È
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMy Answer¡×
2025.11.12 ON SALE
SINGLE¡ÖMy Answer¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·ー¥º¥ó
12/18¡ÊÌÚ¡Ë21:00～22:00¡¡¢¨ºÇ½ª²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
½Ð±é¡§Å·³¤Í´´õ¡¡ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¡Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¡ÎëÌÚ¹À²ð¡¡ÂçÁÒ¹§Æó¡¡ÄÍÃÏÉð²í¡¡¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡¾®Æü¸þÊ¸À¤ Â¾
µÓËÜ¡§°æ¾åÍ³Èþ»Ò
¼çÂê²Î¡§ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÖMy Answer¡×
À©ºîÃøºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
