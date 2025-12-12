12月11日、前山剛久がInstagramのストーリーズを更新。メンズラウンジへの勤務を報告し、衝撃が広がっている。

11日に更新したストーリーズで前山は、きらびやかなスーツ姿で夜の街を歩く動画を公開。添付されたTikTokのリンクからは、六本木のメンズラウンジ店のアカウントに飛び、前山が同店のキャストに就任したことがわかった。コメント欄では、前山本人が「真叶（まなと）です。宜しくお願いします」と源氏名入りであいさつしていた。

かつては舞台俳優として活躍していた前山だったが、2022年6月に一度、芸能界を引退。その後、2024年には復帰宣言に至るも、なかなか活躍の場を与えられなかった。

「前山さんは、2021年12月に亡くなった女優・神田沙也加さんの元恋人として知られています。当時、神田さんと交際していた前山さんが、沙也加さんに暴言を吐いていたことなどが『週刊文春』に報じられました。

その後、2024年8月には『週刊女性』のインタビューに登場し、沙也加さんの訃報をめぐり『罵倒したのは事実です』『思い詰めてしまったのだとしたら、僕との関係にもその一因があったのではないかと思っています』と語りつつ、俳優復帰への意欲を示しました。しかし、世間の目は厳しく、復帰作は急遽、女優が降板する騒動もあり、公演そのものが中止に。以降、復帰への道筋を見つけられずにいます」（芸能担当記者）

2024年10月には、月額1080円のファンクラブを開設しているが、それ以外に収入源らしきものはない。今回、前山がキャストになった店舗は、元人気ホスト・ROLANDのもとで働いていたメンバーが、2025年1月にオープンさせた会員制の店だという。SNSでは、驚きの声が寄せられている。

これまで、芸能界復帰を目指し、Instagramの更新やYouTube開設などの動きを見せてきた前山だが……。

「とくに厳しい反応が多かったのが、前山さんが『週刊女性』のインタビューで語ったひとことでした。『せめて墓前で手を合わせたい』と、沙也加さんのマネージャーに連絡し、音沙汰がなかったとして『この記事を見てご一報いただけるとありがたいです』と呼びかけたのですが、これに、沙也加さんのご両親である神田正輝さん、松田聖子さんの胸中を慮る声が相次いだんです。

葬儀後の会見で、憔悴した様子で沙也加さんの遺骨を抱く2人の姿は、多くの人に衝撃を与えました。前山さんにとっては、あのインタビューで少しでも世間の反応を和らげたかったと思ったのでしょうが、逆に火に油を注ぐ結果となってしまった側面もあるのかもしれません」（同前）

今回の“転身”は、彼にどのような影響をもたらすのか。