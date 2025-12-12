¿å¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëevery frecious ¡ß BEAMS ÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¼«Âð¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÉô²°¤È¤ÎÁêÀ¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÈÅÅ¤Î¤è¤¦¤Ç²ÈÅÅ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢BEAMS¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥«¥é¡¼»ÅÍÍ¤Î¡Öevery frecious mini Produced by BEAMS DESIGN¡×¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êë¤é¤·¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿å¤ò°û¤à¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿å¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎBEAMS DESIGN¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¤¢¤¨¤Æ°Û¤Ê¤ë¿§¤äÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤È¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
¤É¤Á¤é¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³¤ËÉô²°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£¿åÆ»¿å¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂî¾å·¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëPFAS¤â99.9¡ó°Ê¾å½üµî¤¬²ÄÇ½¡£²ÈÂ²Á´°÷¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤á¤Æ¤Ç¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª ´ÊÃ±ÀßÃÖ¤Ç½àÈ÷´°Î»
¤Þ¤º¤ÏÃÖ¤¾ì½ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëµ¤·Ú¤Ë°û¤ßÊª¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç°ÌÃÖ¤òÄê¤á¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ê¼ê½ç¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤ÆÃù¿å¥¿¥ó¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò¥»¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¿¥ó¥¯¤òÌá¤¹¤À¤±¤Ç²¼½àÈ÷¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Ã¥È¤È¥³¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó90Ê¬¤Û¤É¤ÇÅ¬²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤ËÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑÁ°¤Ë¤Ï½é´üµë¿åºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Áàºî¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¹©¶ñ¤äÃÎ¼±¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ÈÃÖ¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¡É¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à°ìÂæ¤È¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸³è¤¬¾¯¤·À°¤¦¡£»È¤¤»Ï¤á¤Æ¸«¤¨¤¿¥á¥ê¥Ã¥È
ÆÃ¤Ë²¹¿å¤Ï¡¢ÅòÊ¨¤«¤·¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÃã¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤ò°û¤à¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèµÒ»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬¸º¤ê¡¢²ñÏÃ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Î²È¤Ë¤ÏÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¿å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»ÈÍÑ»þ¤ËËè²ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤Î¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
BEAMS¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¤ÏÉô²°¤Î¶õµ¤¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡È²ÈÅÅ¡É¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ô¿å¥¿¥ó¥¯¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤òÂ¤¹¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢½Å¤¤¥Ü¥È¥ë¸ò´¹¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯°·¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²÷Å¬¤µ¤Ê¤éÄ¹´ü´Ö»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ûÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÎÁÍý¡É¤Ë¤âÄ©Àï
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö°û¤ßÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÄ´Íý¤Ø¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡Öevery frecious¡×¤Î³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý²È¡¦ÃæÀî¤¿¤Þ¤µ¤ó¡Ê¡Ø¤»¤¤¤í¤ÇÆü¡¹¤´¤Ï¤ó¡ÙÃø¼Ô¡Ë´Æ½¤¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¤Õ¤«¤Õ¤«¡õ¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ñ¥ó¤ËÊÑ¿È¡ÖÄ«¿©¥×¥ì¡¼¥È¡×
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤âÌîºÚ¤âÍñ¤â¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡ÖÄ«¿©¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£
¥Ñ¥ó¤ò¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤¹¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¡¢¤â¤Á¤â¤Á´¶¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£ ¼ê½ç¤Ï´Ê·é¤Ç¡¢¡¾®¤µ¤ÊÍÆ´ï¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¥Õ¥ì¥·¥ã¥¹¤ÎÅ·Á³¿å¤ò¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤ËÃí¤°¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¢·ê¤¢¤¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿¤»¤¤¤í¤ËÍñ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ç5Ê¬¾ø¤¹¡££´ï¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥Á¥É¥¨¥Ã¥°¤ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¡Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¡¢¸ÕÜ¥¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ«¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹©Äø¤¬¤»¤¤¤í¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤âµ¤³Ú¡£¥Ñ¥ó¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»®¤Ë¡£¤³¤³¤Ë¡Öevery frecious¡×¤Î²¹¿å¤Ç¤µ¤Ã¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×¤òÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¿©Âî¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öevery frecious¡×¤òÊë¤é¤·¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿å¤ò°·¤¦½êºî¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°û¤à¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÊë¤é¤·¤Î¥ê¥º¥à¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾Ò²ð
¡Öevery frecious mini Produced by BEAMS DESIGN¡×
¡ãÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¥«¥é¡¼¡§¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ê¡¼¥Ö
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥Ù¡¼¥¸¥å
¥µ¥¤¥º¡§Éý¡§250mm¡¿±ü¹Ô¡§295mm¡¿¹â¤µ¡§470mm
½Å¤µ¡§8.3kg
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Îä¿å=0.8L ¡¿ ²¹¿å=0.9L
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§Îä¿å=100W ¡¿ ²¹¿å=200W
ÈÎÇä¾ì½ê¡§every frecious¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://every.frecious.jp/¡Ë
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¡§3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿·î