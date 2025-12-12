2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）にて、「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

会場のスズキブースでは、「スーパーキャリイ」の特別仕様車 「Xリミテッド」が大きな注目を集めました。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「“軽”トラ」です！ 画像で見る（43枚）

キャリイは1961年の初代登場以来、軽トラックの定番として60年以上にわたり支持されてきました。

現行11代目は2013年に登場し、農業や建設、配送など幅広い現場で活躍しています。

その派生モデルであるスーパーキャリイは2018年に登場。室内長を延長してシートスライド＆リクライニングを可能にし、軽トラックながら快適性を高めた設計が特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mm、乗車定員は2名。荷台フロア長は1975mmを確保し、キャビン下を活用することで長尺物の積載にも対応します。

2025年11月10日には一部改良が発表され、フロントマスクの刷新や内装の利便性向上、安全装備の標準化などが明らかになりました。

この改良発表と同時に、スーパーキャリイの特別仕様車Xリミテッドも公開されています。

11月下旬に名古屋で開催された「Japan Mobility Show Nagoya 2025」で先行公開された後、今回の大阪で関西初披露となりました。特徴について担当者は以下のように話します。

「今回のモデルでは、フロントデザインを大きく刷新し、デカールやホイールも新しく変更しました。

内装にはデジタルメーターを採用し、若い方が街乗り仕様として荷物を積んで使えるよう、明るい雰囲気を意識しました。

農作業用途だけでなく幅広いシーンでの利用を想定し、カラーバリエーションも拡充しています」

Xリミテッドの外観は、ブラック塗装バンパーや専用デカール、メッキグリルを採用し、個性と上質感を強調。

ボディカラーは、鮮やかな「ツールオレンジ」をはじめ、デニムブルーメタリック、アイビーグリーンメタリックなど計6色を設定し、若い世代や街乗りユーザーにも選びやすい展開となっています。

※ ※ ※

反響については、「フロントデザインがいい」「カラーが良い」といった声が多く、子供からのウケも良いとのこと。

会場では実際に車両に乗り込み、シートを倒して使い勝手を試す姿が見られ、若い世代からも「街乗りでも使いやすそう」との声があったそうで、全体的に評判は上々です。

価格や発売時期は未発表ですが、名古屋・大阪両会場での展示を経て、正式発表に向けて期待が高まっています。