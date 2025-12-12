大手回転寿司チェーン店『くら寿司』での楽しみの一つが、食べたお皿の枚数に応じて挑戦できるオリジナルガチャチャ『ビッくらポン!（R）』。お目当てのグッズを引き当てるために、しばしば食べ過ぎてしまうのも“あるある”だが、『ビッくらポン!』をめぐる“これはないだろう”との騒動がーー。

【写真】メルカリ出品で不正疑われた「くら寿司店員を名乗るユーザー」

発端となったのは、12月8日にXユーザーが投稿した《これまじくら寿司側で対処しろよ》とのポスト。引用した画像には、人気キャラクターのグッズと思われる商品写真に、【SOLD】の帯がついた大量の出品情報。どうやらフリマアプリ『メルカリ』に商品を出品した出品者プロフィールのようだ。

どうやらグッズ数個〜数十個をまとめて一つの商品として出品しているようで、同一人物による大量の出品が見受けられる。価格帯は1000円から4000円と高額ではないものの、Xユーザーが怒りを滲ませたのは「グッズ」そのものと出品に至る経緯。

11月28日からくら寿司で行われている、人気漫画『僕のヒーローアカデミア』とのコラボキャンペーン。『ビッくらポン!』では、“ヒロアカ”登場キャラクターが描かれた「オリジナル缶バッジ」「マグネットシート」「ラバーマスコット」が当たるようだ。

コラボキャンペーンは現在も実施中で、公式HPではコラボグッズについても《数量に達し次第終了》とある。そんな中で疑念を持たれたのが、出品者が未開封のグッズを数十個単位で大量出品しているという事実。もちろん出品者自身が店舗に足を運んで、相応の枚数を食べて集めたのなら何ら問題ないがーー。

ヒロアカ以外にもコラボグッズを出品

「何でも出品者の言い分としては、知り合いにくら寿司の店員がいるとのことで、“余ったグッズをもらったので出品した”というのです。しかしながら、キャンペーン真っ只中なのに“グッズが余った”というのもおかしな話で、ネット上でも“なかなか当たらない”とされる人気キャラクターのグッズも大量出品されています。

しかも出品者の履歴を見てみると、過去にもヒロアカグッズとは別のくら寿司コラボグッズも同様の手法で出品しています。そのため“何らかの不正により入手した商品ではないか”と疑われたのです」

騒動を注視するネットトラブルに詳しいITライターによると、商品ページのコメント欄でも「疑惑」を持たれた出品者。するとプロフィール欄に変化が起きた。

「あくまでも“違法ではない”と正当性を訴える出品者は、今度は自ら“くら寿司の店員”を名乗り、“グッズはお店から自分で発注したもので、それを安く売っている”との釈明を始めたのです。発送元は関西圏とのことですが、この“くら寿司店員”は店舗用の発注とは別に、個人用としてグッズを発注したということになります。

コラボは企業間の契約にも関わる事案ですが、仮にくら寿司本社の許可を得ているのなら“個人用に発注”も可能かもしれませんが、それをメルカリに流すのは“転売”行為とのいえます。果たして出品者は何者なのか……」（ITライター、以下同）

アイコンや出品者名も変更して“逃亡”

週刊女性PRIMEが出品者プロフィールを確認したところ、12月10日時点で【SOLD】以外の出品は取り消したのか、現時点では取引をしていない様子。さらにはアイコンや出品者名も変更されるなど“逃亡”状態となっている。

「仮に店舗や会社に無断、無許可でグッズを横流ししていたのなら業務上横領、店員を名乗ったこと自体が虚偽で、その上でくら寿司の信用を毀損したのであれば威力業務妨害も問われかねません。小遣い稼ぎにと軽い気持ちでやったのであれば、事と次第によっては高い代償を支払うことになるかも」

不正も疑われた“くら寿司店員の名乗る人物”による、キャンペーン中のコラボグッズ出品だが、運営する「くら寿司株式会社」は事態をどう見るか。

※12月10日時点、くら寿司株式会社に取材を申し込み中。回答があり次第追記します。