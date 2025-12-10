12月10日までに、女優の川口春奈が自身のInstagramを更新。近影を公開し、その美貌が話題となっている。

川口は、《素敵なアワードにご招待していただきました》と綴り、イベントに出演したことを報告。《すっかり年末ですね、早いなあ。どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！》と、ファンへの気遣いのコメントも添えて投稿した。

「川口さんは、12月8日に行われた、『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』にスペシャルゲストとして出席。6年にわたりQoo10イメージキャラクターとして、『メガ割』のCMに出演している川口さんがQoo10公式イベントに登壇したのは今回が初めてです。

ステージに登場した川口さんは、鮮やかな赤のドレス姿で登壇。アシンメトリーになっている肩のデザインのドレスからは、華奢な肩がチラ見えし、セクシーな印象でした。今回のInstagramの投稿にも、当時のドレス姿のオフショットを添えて美しさを披露していましたよ」（芸能プロ関係者）

アップした複数枚のショットでは、華やかさとともに自然な笑顔が目を引く。投稿のコメント欄には絶賛の声が集まっている。

《可愛い》

《とっても綺麗、赤ドレスも似合います》

《真紅のドレス エレガント。何でもお似合いだね》

川口は2007年にファッション雑誌『ニコラ』のモデルオーディションでグランプリを受賞し、モデルデビュー。2009年にドラマ『東京DOGS』で女優デビューを果たした。今やトップ女優の一人だが、前出の芸能プロ関係者は、川口は“庶民派“としてもファンからの好感度が高いと指摘する。

「特に、2020年2月から開始したYouTubeチャンネル『はーちゃんねる』では、川口さんのプライベートの姿がたくさん見られます。その中でも、寿司チェーン店の『はま寿司』でお寿司を食べる姿や、すっぴんで自宅で“ぼっち飲み”をし、歯磨き姿を公開するなど、驚くほど飾らない赤裸々な姿が好評なのです」

大女優としての地位を確立しながらも、お高く止まらない姿は、彼女が支持される理由の一つだろう。

「『自炊はあまり得意じゃないし、お酒は毎日飲みたい。正直、運動だって好きじゃない』と本音を明かしたことがある川口さん。美容に関しても、“楽しい”を軸にした方が合っているといい、“無理をしない”ことがテーマのようです」（前出・芸能プロ関係者）

ストレスをためず自然体で過ごすことが、川口の美しさの秘密かもしれない。