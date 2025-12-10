2025年12月6日、ガジェット系YouTuberの野口智也氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。アルミ断熱カーテンについて紹介した。

野口氏はダイソーの商品をレビューする動画を投稿しており、ほかにも生活に役立つような情報を独自に解説した動画が人気を博している。

今回は、ダイソーで販売している『繋げて使えるアルミ断熱カーテン』（税込110円）についてレビュー。本商品は窓とカーテンのあいだに吊り下げて使うようだ。本商品の大きさは幅45センチ、高さ90センチとなっているため、窓の大きさによっては複数枚つなげて使用することが推奨されている。

野口氏の自宅の窓は幅160センチ、高さ180センチのため、今回は8枚使用していくようだ。カーテンにつなげるためにS字フックを使用し、シート同士は結束バンドを使ってつなげていく。野口氏は厚さに関して「薄っぺらい」と紹介し、やや不安であることを明かした。

そして、実際に室内の温度がどのくらい変わるのか検証していくことに。アルミ断熱カーテンをつけた状態だと、机上の温度は19.7度。床上は16.7度。取り外した状態だと、机上の温度は19.5度。床上は16.4度という結果に。そしてエアコンを使って室温の変化も計測したところ、アルミ断熱カーテンがある方が保温時間が4分長く保たれたことも判明した。この結果に野口氏は「エアコン代もけっこう節約できるかもしれないです」とまとめ、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「チャレンジ精神に好感」「実証してくれてありがたい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）