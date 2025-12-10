来年3月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場を明言した大谷翔平（31）。前回大会のような"二刀流"での大活躍に期待が高まるが、シーズン開幕前のフル稼働は負担が大きいと懸念する声もある。WBCとワールドシリーズ（WS）、2つの世界一に近づける「最高の起用法」とは──。

【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子

WBC参加表明後の会見では、大谷自身、出場パターンについて「（投げる／投げない、いずれの場合でも）何通りかプランを持っておくべきだと思う」と語っていた。

その背景にあるのが、"2023年の教訓"だろう。

前回2023年大会で大谷は打者として7試合すべてに出場し、23打数10安打、打率.435。投手としては中国戦とイタリア戦の2試合に先発し2勝。さらに米国との決勝では9回に抑えで出場して胴上げ投手となり大会MVPに輝いたが、その代償もあった。

シーズン開幕後も二刀流での出場を続け、序盤は投手として絶好調だったが、前年に比べて制球は不安定だった。夏場以降は疲労の蓄積が見え始め、8月に右肘靱帯の損傷が発覚。以降は投手としての出場を断念するほかなかった。

メジャーリーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏が言う。

「同年は8月までの活躍でリーグMVPを獲得したとはいえ、投手として9月以降出場できなかった経験は本人にとっても悔しかったはず。次のWBCではその反省を活かしたいところでしょう」

来季はWBC、リーグ、WSと夢の"トリプルMVP"獲得に期待がかかる大谷。どうすれば実現できるのか。

WBCでの起用法の鍵となるのがドジャースの意向だ。ロバーツ監督もスポーツ紙の取材に「翔平は右肘の手術から戻ったばかり。（WBCで投げれば）大きな負担になる」と答えている。

2023年当時に在籍したエンゼルスと違い、ドジャースはポストシーズン出場が宿命づけられた常勝軍団。来季、球団史上初の3連覇を目指すドジャースは、「10月」に向けてチームを仕上げていく。投手・大谷はそこに欠かせないピースだ。

「開幕直後から投手としてフル稼働をすると、過去の実績からして8月頃にピークが来てしまうと予想できる。ポストシーズンが始まる10月にピークを持ってくるには、6月末頃から本格的に投げ始めるのが理想でしょう。調整段階の時期のWBCでフル稼働してしまうとペース配分が難しくなり、10月まで戦い抜くには6月頃に投手としての稼働を落とす必要が出てくる。

ドジャースの立場で考えるなら、WBCでは日本ラウンドに出場せず、米マイアミでの『決勝ラウンドのみDHで出場』という安全策も選択肢になり得ます」（友成氏）

ド軍打線の主力が"ベテラン揃い"という事情も影響するという。

「今年の後半はベッツらの本塁打が激減するなどチーム打力が落ち、得点力はリーグ平均以下だった。開幕後はまず、打者・大谷がチームを牽引することがポストシーズン出場に向けて不可欠という事情もあります」（同前）

それが、大谷が唯一、手にしたことのないWSのMVP獲得を目指す近道とする見方だ。

調整の前倒しは可能か

ただ、WBCも難敵揃いだ。米国はヤンキースのジャッジ、カナダはドジャースのフリーマン、中南米でも出場に名乗りを挙げるメジャーリーガーが多い。連覇を目指すうえで、大谷が日本ラウンドから出場し、二刀流で起用されることへの期待は大きい。何よりそれが大谷自身の描くプランと重なるとの見方もある。

「大谷は開幕直後から二刀流を本格復帰させたい意向を周囲に漏らしているといいます。そのためには開幕前に実戦登板をこなす必要があり、『WBCでの登板』の可能性が出てくる。2023年大会の決勝も、投げない予定だったのがチームのピンチを救うために立ち上がった。今回も少なくとも登板の準備はするのではないか」（スポーツ紙デスク）

WBCを開幕前のオープン戦での調整登板の代わりに位置づける考え方だ。メジャーリーグ中継解説を務める元プロ野球選手の前田幸長氏はこう言う。

「大谷がWBCで投げるとしたら、いつ投げる機会があるかわからないリリーフではなく、調整しやすい先発ということになる。それでMVP候補となるには勝ち投手の権利ができる最低5回まで投げる必要があるが、そのための調整は簡単ではないことも事実です」

前田氏によればメジャーの調整プログラムは細かな配慮がなされているという。

「投手は登板間隔を守りながら、球数を30球、40球、50球……と徐々に増やしていく。開幕時が万全ということでなく、開幕後も少しずつ球数を増やすスタイルが主流です。それをWBCで勝つために投げるなら、調整はかなり前倒ししなければならない」（前田氏）

WBCだけを考えるなら、2023年大会のように先発、抑えを問わず登板する"二刀流"での活躍を期待したくなるが、それで長いシーズンに悪影響が出てもいけない。前田氏は「日本ラウンドからDHで出場」が、すべての結果を最大化できる起用法とみる。

「2024年に史上初となるDH専念でのリーグMVPを獲った大谷ですから、本塁打量産でWBCのMVP候補になる可能性は十分あると思います。それでシーズン開幕後はWS3連覇を目指して徐々に投手としてのギアを上げ10月に二刀流のピークを合わせてもらいたい。それが大谷にとってベストではないか」（同前）

もちろん、思いもよらなかったことを現実にするのが大谷だ。どんな起用プランでどう活躍をするか、想像をめぐらせるのが楽しみなオフとなる。

※週刊ポスト2025年12月19日号