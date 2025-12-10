人気ユーチューバーグループ「Fischer’s（フィッシャーズ）」のリーダー、シルクロード（31）が10日までに個人のYouTubeチャンネルを更新。子どもの盗撮についてあらためて自粛を求めた。

シルクロードは妻でユーチューバーのゆんとともに出演し、「単刀直入に言います。『盗撮やめろ』です」と言及。「（自身）単体で盗撮されるんだったら100歩譲ってまだ許せる」としたが、「シンプルに盗撮は怖いんでやめて欲しい。なんでそうまでして撮りたい？って思っちゃう」と訴え、ゆんも「人が信じられなくなる」と話した。

これまでにも自身らや子どもが盗撮される被害に遭い、やめるよう呼びかけてきた2人。利用した子育てサロン内でも盗撮されたことがあるといい「信頼をおいて、ここだったら安心して遊べるだろうと行ってるにもかかわらず、そこに来ていた人が、僕らの我が子である“コルク”をターゲットとして勝手にインスタのストーリーにあげた。隠し撮りして…」と振り返り、「非常に腹立たしいこと」と憤った。

無断で掲載された写真等は申し入れによってすでに削除されたというが、「だとしても残っちゃったりするから。許可なく自分の子じゃない他人の子を撮影して自分のSNSにあげるって、いかにやばいことをやっているか。同じことやったろうか？って言いたい」と不快感をあらわにした。

シルクロードとゆんは23年5月、結婚を発表。24年4月に第1子となる男児が誕生したことを報告していた。