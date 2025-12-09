BE:FIRST SOTA¡õMANATO¤¬¹ø¥Ò¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¤¥½¥ì¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡Ö¥»¥¯¥·ー¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥½¥¦¥Þ¥Ê¤Î¥À¥ó¥¹È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛSOTA¡õMANATO¤Î²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ÖLa Mama de la Mama¡×¡Ê¡ÖMama¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¡Öa¡×¤Ï¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ä¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¤Î¤»¤ÆSOTA¡õMANATO¤¬¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¼¡¡¹¤È¿¶¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¹ø¥Ò¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¤¥½¥ì¡¢¹ø¤Þ¤ï¤·¤ÈÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆ°²è¤Ï½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·ー¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥½¥¦¥Þ¥Ê¤Î¥À¥ó¥¹È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµîÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£