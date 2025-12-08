愛知県小牧市で、20代の姉妹がはしかに感染したことがわかりました。

他の人に感染させる恐れがある時期に、名古屋の地下鉄などを利用していたということです。

愛知県によりますと、小牧市内に住む姉妹は3日に発熱し、市内の医療機関を受診しましたが、はしかとは診断されませんでした。

その後、6日から7日にかけて咳や発疹などの症状が出て、市内の別の医療機関を受診したところ、8日になって、はしかに感染していることが確認され、入院したということです。

2人は、はしかの予防接種を受けていませんでした。

同居する家族には、今のところ感染は確認されていないということです。

県によると、2人が他の人に感染させる恐れがある期間、姉が2日と3日に名鉄小牧線や名古屋市営地下鉄東山線・名城線などを利用し、名古屋市中区の商業施設に立ち寄っていました。また、妹も名古屋市中区の商業施設や名古屋市北区の飲食店を利用していたということです。

愛知県内のはしかの感染は今年に入って18・19例目です。

県は、はしかの予防接種を受けるほか、発熱や全身の発疹などの症状があったら医療機関を受診するよう呼びかけています。