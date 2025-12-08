¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤Ê¤é¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¡×¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£½ãÀµ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬ÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¹âµé¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äÄÉ²Ã¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬Î®¹Ô¤·¤¿
¢£¹â¼þÇÈ°è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ï²»¤ÎÁ¯ÌÀÅÙ¤äÎ©ÂÎ´¶¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë
¢£¸½Âå¤ÏA¥Ô¥é¡¼Ëä¤á¹þ¤ß¤¬¼çÎ®¤Ç¼Ö¼ï¤´¤È¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë
¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥«¥¹¥¿¥à¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼
¡¡1980Ç¯Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ä²»³Ú¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÖºÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥«¥¹¥¿¥à²½¤ä¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼ÖºÜÉ¸½à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤Î÷²Á¤Ç¥×¥¢¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ê¥«¥ß¥Á¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢¥ê¥ä¥Ñ¡¼¥»¥ë¥È¥ì¥¤º¸±¦¤ËÃÖ¤¯¡ÖB&W¡×¤ä¡ÖBOSE¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ËÂçËç¤òÊ§¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÆþÌç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤ÎÁýÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê=tweet¤¬Í³Íè¡£¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¹â²»¤ò½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ÅÅµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤Î¹â¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤òÀìÌç¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥É¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÆÀ¸¼þÇÈ¿ô20¡Á2000Hz¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ï2000Hz¡Á20000Hz¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¼þÇÈ¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢²»³Ú¤Î¹â¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥ê¡¼¥É³Ú´ï¡¢¸¹³Ú´ï¤Ê¤É¤Î²»°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤éÏÃ¤·À¼¤âÁêÅö¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡á²Î¤¬¤è¤êÄ°¤³¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¹â¼þÇÈ¤Î²»¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¹âÂ®¤Ç¿¶Æ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢É½ÌÌÀÑ¤È¼ÁÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É¿¶Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹â¼þÇÈ¤Î²»¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶¹â²»°è¤Î¤ß¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â²»¤ò²Ã¤¨¤ë¼êË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¼Á´¶¤òÄì¾å¤²
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤À¤È¤É¤ó¤Ê²»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤Ê¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤â¤Ã¤¿À¼¤ËÄ°¤³¤¨¡¢²»³Ú¤Ê¤é²»Áü¤¬¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ¯ÌÀÅÙ¡¢³Ú´ï¤ÎºÙ¤«¤¤É½¸½¤äÆ©ÌÀ´¶¤âºÆ¸½¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤À¤È¡¢¹â²»Éô¤¬Ë¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¡¢²»ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â²»³Ú¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬Ä°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤¤¤²»¤Ç²»³Ú¤¬Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJBL¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤â¡¢¥Û¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥é¡¼¤È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤Î¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¾å¤Î±ü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ÈÉÕ¤±¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²»¼ÁÅª¤ËÍÍø¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¸þ¤¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏA¥Ô¥é¡¼¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î»°³Ñ¥Ñ¥Í¥ëÉôÊ¬¤äA¥Ô¥é¡¼Æâ¤ËËä¤á¹þ¤à¼êË¡¤¬É¸½àÁõÈ÷¡¦¥«¥¹¥¿¥à¤È¤â¤Ë¼çÎ®¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Îº¸±¦¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÆÀ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Á°ÀÊ¾è°÷¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹â²»¤¬¶¯¤¯Ä°¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥¤¥ª¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼Î¢¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢±«¤ÎÆü¤Î¥É¥¢³«ÊÄ»þ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥×¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³²»³Ú¹¥¤¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤ÆBOSE¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤äJBL¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î°¦¼Ö¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ç¥£¥Ê¥¦¥Ç¥£¥ª¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¡¡Áí½ÐÎÏ400W¡¢10¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¾²²¼¤Î¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò´Þ¤à9¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¹½À®¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤âA¥Ô¥é¡¼Ëä¤á¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äã²»¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥¸¥«¥»¤Ç¤ÏÄ°¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê²»¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂçËþÂ¡£¤¤¤Þ¼«¿ÈºÇ¾å¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤à9¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¹½À®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£