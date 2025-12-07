¤µ¤é¤Ð¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡¡¤ª²Û»Ò¤òà¿©¤Ù¤Ê¤¤á¶ÃØ³¤ÎÍýÍ³¡Ö¿©¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤â¤Î¤Ê¤ó¤ä¤È¡Ä¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤¬£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡ÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶µ°é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤â¤ª²Û»Ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢ËÍ¤ª²Û»Ò¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¤ª²Û»Ò¿©¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶µ°é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¡©¡¡²È¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤Ï¤ª¤«¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤ó¤â¿©¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´ðËÜÅª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±óÂ¤Ç¿©¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¥Ý¥Æ¥Á¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ï»þ²È¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ã¤Æ¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤é¤´ÈÓ¤Ä¤¯¤é¤Ø¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶µ°é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ø¿©¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤â¤Î¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢º£¤â¤Û¤Ü¤ª²Û»Ò¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ä¶¦±é¼Ô¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ê¤É¤Ç¤ª²Û»Ò¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¸ý¤Ë¤Ï¤»¤º¡ÖÂÞ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åì¥Ö¥¯¥í¡£ÁêÊý¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¡Ö¿©¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ó¤Î¤ä¤í¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¤Þ¤¢ÊÌ¤ËÈÓ¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¤«¤é¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¹Ô¤«¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀÚ¥¹¥ë¡¼¤ä¤Í¡×¡£¡Ö±Ç²è´Û¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¡¢Íê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Ò¤º¤ß¤¬ÀÍß¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È´ª¤°¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£