寒い季節だからこそ喜ばれる！暖かいデートスポット９パターン
寒さが厳しい冬の時期は、外でデートするのもおっくうになりがち。そんなときこそ、「暖かいデートスポット」に出かければ、二人きりのホットな時間を過ごせそうです。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「寒い季節だから楽しめる！ 女性が喜ぶ『暖かいデートスポット』９パターン」をご紹介します。
【１】車の中からなら寒くない「イルミネーションを観に行くドライブ」
「寒いのは嫌だけど冬の夜景は見たい」（20代女性）というように、空気が透き通っている冬の夜景は格別な美しさのようです。夜のドライブで山を上り、イルミネーションに彩られた街を見下ろせば、寒がりな彼女も満足してくれるはずです。
【２】二人並んでゆっくりと読書を楽しめる「図書館」
「静かに文学的な一日を過ごしたい」（20代女性）というように、読書好きな彼女であれば「図書館」に誘うのもよさそうです。外の冬景色を眺めながら室内で読書にふけるのは、冬ならではの贅沢といえます。ただし、館内でイチャつくのは控えましょう。
【３】冬ならではの味覚が気軽に味わえる「鍋もの屋さん」
「美味しいものが多いから冬は好き」（20代女性）というように、寒い季節こそグルメなデートが楽しいという意見も多いようです。特に「鍋料理」は冬ならではの身近なごちそう。熱い鍋を一緒につつけば、二人の距離感も縮まりそうです。
【４】設備の新しいシネマコンプレックスなどの「快適な映画館」
「腰を据えて楽しむ気になれそう」（20代女性）というように、新しくて快適なシネコンなら、寒い季節でも映画デートを満喫できそうです。彼女が映画好きなら、休憩を挟んで二作品ほどはしごする「セルフ二本立て」を楽しむのも一興かもしれません。
【５】軽い運動で体温もテンションも上がりやすい「室内型スポーツ施設」
「ボーリングとか卓球とか結構面白い」（20代女性）など、室内でできるスポーツなら、冬でも気軽に楽しめるようです。最近は色々な種目を楽しめる複合型施設も多いので、運動が苦手な彼女でも一緒にプレーできる種目がみつかりそうです。
【６】ハワイ、グアムなど常夏の島の「オーシャンリゾート」
「冬に南国バカンスは夢です、夢」（20代女性）など、日本の冬から脱出して常夏の島に行きたいという声も。お金も時間もかかりますが、実現できれば彼女も大満足のはず。ひとまず旅行パンフレットを集めて、計画だけでも立ててみると面白いかもしれません。
【７】暖房の効いた館内でじっくり買い物ができる「デパートでショッピング」
「駅直結のデパートなら寒くないし」（20代女性）など、寒い冬でもショッピング熱は冷めない女性が多いようです。重ね着が増える時期ゆえに、買いたい服も増えるというもの。お互いのお気に入りの店をのんびり回って楽しむと良さそうです。
【８】猫カフェ、こたつカフェなどほっこりできそうな「変わり種カフェ」
「なんとなく温かい気持ちになれそう」（20代女性）というように、猫のいるカフェでお茶を愉しめば、心理的に温かくなれそうです。ほかにも「こたつ」や「暖炉」があるカフェなど、暖かそうな設備のあるカフェを探してみるのも面白そうです。
【９】温かい湯船に浸かって身も心ものんびりする「温泉施設」
「豪華に旅館で一泊もいいけど、日帰り湯でも十分満足」（20代女性）など、ドライブがてら近場の温泉施設に足を運べば、一日ゆっくり楽しめそうです。熱いお風呂に浸かり、山海の幸に舌鼓を打つのも、日本の冬らしい定番レジャーといえるでしょう。
寒いからといって自宅デートばかりしていると、二人の関係もマンネリになりがち。暖かいデートスポットに出かけて、冬ならではの楽しみを大いに満喫したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計210名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
