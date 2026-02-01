秋田県の郷土料理「きりたんぽ鍋」が、カップスープで食べられるらしい。味だけ寄せたきりたんぽ鍋“風”の商品ではなく、しっかり本物のきりたんぽが入っているのだとか。秋田県のアンテナショップなどで手に入る「きりたんぽカップスープ」を実際に買って食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■秋田の冬の風物詩「きりたんぽ鍋」をカップスープで食べるきりたんぽ鍋は言わずと知れた、秋田県