2025年も残りわずかとなり、各業界で「今年の顔」となる人物を挙げる振り返りがおこなわれている。映画やドラマの世界でも、さまざまな俳優が活躍してこの1年を盛り上げてくれた。

たとえばMrs. GREEN APPLEの大森元貴（29）は歌手業の傍ら、朝ドラ『あんぱん』（NHK）でドラマ初出演を果たしている。岡山天音（31）も大河ドラマでの好演とともに、『ひらやすみ』（NHK）で初めてNHK連続ドラマの主演を務めるなどして話題に。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「2025年に活躍したと思う俳優」についてアンケート調査を実施した。

第3位はテレビで見ない日がないほどの活躍を見せた目黒蓮（28）。

目黒は今年、キリンビール「晴れ風」やキリン「午後の紅茶」など12社のCMに起用された。さらに現在放送中の日曜劇場『ロイヤルファミリー』（TBS）では謎めいた役で注目を集めるなど、各所で引っ張りだこに。

11月18日には、第82回ゴールデングローブ賞で最多の4冠を獲得した海外ドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演することも発表された。アンケートではSnow Manとしての活動だけでなく、幅広い活躍ぶりに注目する声があがっている。

《CMから作品まで、幅広く話題が尽きなかったから》

《Snow Manとしての多忙な活躍をしつつ、映画、ブランドのアンバサダー、海外ドラマに出るためのオーディションも受け、それらがすべて実っているのがすごい》

《ドラマ、映画、ブランド 色々な分野に出ていたから》

《CM、ドラマに引っ張りだこであった》

第2位は今年数々の話題作に出演した横浜流星（29）。

現在、大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）で主人公の蔦屋重三郎役を演じる横浜。平成生まれの俳優が大河ドラマの主演を務めるのは『青天を衝け』（NHK）の吉沢亮（31）に続き2人目となる。同作の撮影は10月30日にクランクアップを迎え、横浜は1年半にわたる長丁場を見事走り切った。

アンケートでもやはり、大河ドラマの印象が強く残ったという意見が数多くあがっていた。また、吉沢と共演した映画『国宝』についての言及も。次世代を担う俳優の筆頭として、2人で日本の演劇界を引っ張っていってほしい。

《国宝とか、べらぼうに出演して、とても高評価を得ている》

《男の私から言うのもくやしいが、単に「かっこいい」と思うし、NHKのドラマにもでていたし、TVCMもなかなか良いと思ったから》

《一年間の長丁場という事もあり、やはりNHKの大河ドラマのイメージが強い》

《常に話題だった気がする》

第1位は演技の深みを増し続ける吉沢亮。

今年の吉沢の活躍といえば、やはり映画『国宝』の主演だろう。同作は邦画実写作品の歴代興行収入1位の記録を22年ぶりに更新するほどの勢いだった。12月1日に発表された「T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」でも、「国宝（観た）」がトップ10入りするなど、社会現象に。

アンケートでも同作について触れる声がほとんどだった。いっぽう吉沢は、映画『ババンババンバンバンパイア』や朝ドラ『ばけばけ』（NHK）などでコミカルな役も演じた。今年一番の話題作に出演しつつ、演技の幅の広さも見せた吉沢が見事1位に輝いた。

《国宝がすごいヒットだし、同時に映画もあったり、CMなどにも沢山出ているから》

《なんといっても映画国宝。演技力が素晴らしくTVで取り上げられた回数もかなりだったと思います》

《国宝での演技や朝ドラなど、出ずっぱりだったから》

《ドラマや映画など幅広く活躍され、結果も伴っているため》