「写真集には、これまでとは雰囲気がガラッと変わり、オトナっぽいカットがたくさんあります。表情の変化を見ていただけたら嬉しいです」

NMB48卒業から2年半。デビュー10周年を迎えた本郷柚巴。3冊めの写真集が今月10日に発売となる。かつてないオトナな姿で驚かせる彼女。11月には新しい髪型を披露したことが大きな話題となった。

「ふと自分のなかで何か大きな一歩を踏み出したいと思い、髪の毛をバッサリ切りました。切ったおかげで心も晴れてスッキリしています」

10周年をきっかけとしてさらなる飛躍を誓う。

「朗読劇を含めて4本の舞台に挑戦できたので、お芝居にたくさん触れた一年でした。来年はもっと皆さんの目に触れられるように頑張ります！」

ほんごうゆずは

22歳 2003年1月12日生まれ 大阪府出身 T157 2015年に「第2回 AKB48グループ ドラフト会議」で指名されNMB48に加入。2023年6月に同グループを卒業後、sejuに所属し、グラビアや舞台で活躍。3rd写真集『いつのまに、』（講談社）を12月10日に発売予定。そのほか最新情報は、公式X（@yuzuha_hongo）、公式Instagram（@h.yuzuha_0112）にて

写真・菊地泰久（vale.）