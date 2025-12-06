ÏÆ¸µ²Ú¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡Ö²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó3¿Í¡×¡¡¹ë²Ú¿©»ö²ñ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡Ö»ä¤ÏÂç¹¬¤»¼Ô¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÆ¸µ²Ú¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó3¿Í¤È¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¹ë²Ú¿©»ö²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤Î°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿28ºÐ¤ÎÏÆ¸µ¡£¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡¤Ç27ºÐ¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢Æ±7¾¡¤Ç27ºÐ¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢Æ±5¾¡¤Ç26ºÐ¤Î¸¶±Ñè½²Ö¡£¡ÖºòÆü¤Ï¤Í¡¢²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó3¿Í¤È¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÏÆ¸µ¤ò´Þ¤á¡¢4¿Í¹ç·×¤Ç¥Ä¥¢¡¼25¾¡¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡ÏÆ¸µ¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ»ä¤ÏÂç¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤¡¤Æ¡£¡¡3¿Í¤È¤âËÜÅö¤ËÆ±µéÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é»ä¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤¡¡¡³§¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡¡Âç¹¥¤¡×¤È3¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÏÆ¸µ¤Ï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¾¡¤·¤¿°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤ò´Þ¤á¥È¥Ã¥×10¤Ï4²ó¡£Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï4008Ëü7808±ß¤Ç¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï40°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë