KIHOプロデュースの新カラコン「Mifée」誕生♡瞳から自信をくれる4色をチェック

六本木でトップキャストとして輝き、今ではモデル・タレント・プロデューサーとして活躍の幅を広げるKIHO。飾らず等身大のスタイルは多くの女性の共感を集めています。そんな彼女が“自分をもっと好きになれる瞬間”を届けたいという想いから誕生した新カラコンブランド「Mifée（ミフェ）」。瞳に光を宿す4つのカラーが、日常にそっと自信をもたらしてくれます♡

KIHOの美意識から生まれたカラコン「Mifée」

「Mifée（ミフェ）」は、“可愛さ”と“自分を誇る心”を重ねた造語から生まれたブランド。

キャッチコピーは“自分を虜にする視線。”その言葉通り、レンズには細部までこだわりが詰め込まれています。

瞳に入る光やフチの繊細さ、立体感を生むニュアンスなど、数十の試作を重ねて完成したデザインは、KIHO自身の美意識を映し出したもの。

鏡を見るたび「今日の私、好きかも」と思える小さな変化を後押しします。

ロージーローザの人気ツールがピンクに♡新作ピンクメイクツール登場

毎日を輝かせる4カラーラインナップ

Miféeは、印象も雰囲気も異なる4色展開。どんな日にも寄り添うカラーが揃います♪

じゅんわりフチ×メルトブラウン



潤みを感じるグラデーションが瞳に深みを作り、上品な輝きをプラス。華やかさと清らしさを両立した万能ブラウン。

太フチ×ミルクティーベージュ



くっきりフチでドーリーな印象に。無垢で純粋な目元を演出し、思わず守りたくなるようなピュアな雰囲気に。

ふんわりフチ×ミュートグレー



ツヤと立体感のある大人かわいいグレー。甘さとクールさの絶妙バランスで、あざとくも洗練された眼差しを表現。

細フチ×アイスブルー



水光のように透明感あふれるブルー。神秘的な輝きが視線を引き寄せ、思わず見惚れてしまう印象へ。

発売記念キャンペーンも開催

発売を記念して、Instagram・Xにて豪華プレゼントキャンペーンを実施中。参加方法は、公式アカウントのフォローや投稿へのコメント・リツイートなど、気軽に応募できる内容です。

KIHO直筆サイン入りチェキや、好きなカラーを選べる「Mifée」の現品ギフトボックスが当たるチャンス。お気に入りの色を見つけたら、そのまま応募してみて♪

自分の“好き”を見つけるきっかけに

誰かのためではなく、自分のために可愛くありたい。そんな想いにそっと寄り添うのが「Mifée」の4つのレンズです。

日常の小さな変化が積み重なり、自分をもっと好きになれる瞬間が増えますように。

瞳の色を変えるだけで気分も景色も少し違って見えるもの。あなたの毎日に、ほんの少しのときめきを添えてくれるはずです♡