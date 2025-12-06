¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¡¡¿ÈÁ¬ÀÚ¤ëà¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¤Ç°µÅÝÅª»Ù»ý¡ÖÅÒ¤±»Ô¾ì¤ÇÀª¤¤¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤á¤ë¼ã¤µ¤Ï¡¢ÊÆµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿â¤¼¤ó¤ÎÅª¡£»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢°ïºà¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµåÃÄÌ¾¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢à¾ÃÄÀ¥â¡¼¥Éá¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¡Ö£Â£å£ô¡¡£Ï£î£ì£é£î£å¡¥£á£ç¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¥ª¥Ã¥º¤òÊóÆ»¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î£²ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö£±¡¿£±¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬£µÇÜ¡Ê£´¡¿£±¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£·ÇÜ¡Ê£¶¡¿£±¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï£¹ÇÜ¡Ê£¸¡¿£±¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Îà¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¡£Â¼¾å¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬£±Ç¯·ÀÌó¤Ç±äÄ¹¤·¡¢°ìÎÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢£Ä£È¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áà¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àâá¤Ï¾Ã¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÊ¤·¤ÆºÆ¤ÓÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÇÀïÎÏ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÒ¤±»Ô¾ì¤â¤³¤ÎÀª¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¼¾å¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£