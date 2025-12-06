WÇÕÃêÁª²ñ¡¢»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÄ¹¤¹¤®¤ë¡×ÆüËÜ¥Õ¥¡¥óÉÔËþÊ®½Ð¡¡¿¼Ìë2»þ¤«¤é³«»Ï¢ªÃêÁª¤Þ¤Ç1»þ´Ö26Ê¬¡ÖÄ«Îé¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÃêÁª²ñ
¡¡2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÎÃêÁª²ñ¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¡Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡ÊÆ±7°Ì¡Ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡ÊÆ±40°Ì¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¡£¤â¤¦1¤«¹ñ¤Ï²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡ËBÁÈ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¿¼Ìë2»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃêÁª²ñ¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¤¯¤¸°ú¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤é¤º¡¢ÂÔµ¡¤·¤¿ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦¤ÎÂçÊª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¡£FIFA¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤¬Ç®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¿·Àß¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¶Å¤Ã¤¿±ÇÁü±é½Ð¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Î¥É¥í¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¿¼Ìë3»þ26Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌëÃæ¤Ë1»þ´Ö26Ê¬¤âÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃêÁª¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤¨²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¾Ð¡×¡ÖÃêÁª¤¤¤Ä¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤¬´°Á´¤Ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¡×¡ÖÄ«Îé¤Î¤È¤¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤è¤ê16¥Á¡¼¥àÂ¿¤¤¡¢½Ð¾ì48¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²ñ¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¤«¹ñ¤Ç6·î11Æü¤«¤é39Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃêÁª¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤«¤é½ç¤Ë4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢4¤«¹ñ¤º¤Ä¤Î12¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£48¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢6¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯3·î¤Î²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç4¥Á¡¼¥à¡¢ÂçÎ¦´ÖPO¤Ç2¥Á¡¼¥à¤¬ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë