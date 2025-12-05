劇中の巨大なドーナツをイメージ！東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツ
東京ディズニーリゾートでは、ディズニー・アニメーション・スタジオ映画『ズートピア』の世界観を表現したメニューを提供中！
劇中の印象的なシーンを彷彿とさせる、カラフルなドーナツが登場しています。
東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツ
価格：450円
発売日：2025年11月26日(水)
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」
東京ディズニーシー／メディテレーニアン・ハーバー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」など
ディズニー映画『ズートピア』をイメージしたスウィーツが、パークのフードメニューとして展開中！
今回登場するのは、映画の中でイタチの「デューク・ウィーゼルトン」が盗んだ巨大なドーナツをイメージした一品。
カラフルなチョコレートでコーティングされ、ひと目で『ズートピア』の世界を感じられるビジュアルです。
物語のキーアイテムともいえるドーナツを、食べやすいサイズと価格で再現。
鮮やかな色合いは、パークでの食べ歩きや写真撮影にもぴったりです。
映画のファンなら思わず反応してしまう、遊び心あふれるメニューになっています☆
東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツの紹介でした。
映画の世界をパークで楽しむ！東京ディズニーリゾート ディズニー映画『ズートピア２』グッズ・メニュー
続きを見る
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 劇中の巨大なドーナツをイメージ！東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツ appeared first on Dtimes.