東京ディズニーリゾートでは、ディズニー・アニメーション・スタジオ映画『ズートピア』の世界観を表現したメニューを提供中！

劇中の印象的なシーンを彷彿とさせる、カラフルなドーナツが登場しています。

東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツ

価格：450円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーシー／メディテレーニアン・ハーバー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」など

ディズニー映画『ズートピア』をイメージしたスウィーツが、パークのフードメニューとして展開中！

今回登場するのは、映画の中でイタチの「デューク・ウィーゼルトン」が盗んだ巨大なドーナツをイメージした一品。

カラフルなチョコレートでコーティングされ、ひと目で『ズートピア』の世界を感じられるビジュアルです。

物語のキーアイテムともいえるドーナツを、食べやすいサイズと価格で再現。

鮮やかな色合いは、パークでの食べ歩きや写真撮影にもぴったりです。

映画のファンなら思わず反応してしまう、遊び心あふれるメニューになっています☆

東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツの紹介でした。

©Disney

